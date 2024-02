Duisburg/Münster. Der Geschäftsführer des MSV lobt die Mannschaft für die erste Halbzeit in Münster. Drohende Sperre für Bitter macht ihm zu schaffen.

Der ehemalige Stürmer zog ein sauer-süßes Pausenfazit. „Wir müssen 2:0 nach wenigen Minuten führen“, sagte Michael Preetz, Geschäftsführer von Fußball-Drittligist MSV Duisburg, in der Pause der Partie bei Preußen Münster im Interview mit Magenta-Sport. Doch die Chancen blieben ungenutzt; stattdessen setzte es mit der Roten Karte gegen Joshua Bitter wegen einer Notbremse einen ärgerlichen Rückschlag. Am Ende unterlag der MSV mit 1:3.

„Der erste Fehler liegt nicht bei Josh“, wollte Preetz nach dem zweiten Platzverweis innerhalb weniger Wochen nicht den Stab über Bitter brechen. Vielmehr sei die Staffelung beim Münsteraner Angriff ungenügend gewesen: „Es darf nicht sein, dass Josh da ins Eins-gegen-Eins gehen muss.“ Ganz freisprechen wollte der Geschäftsführer ihn allerdings nicht: „Er muss aus dieser Situation lernen. Da darf er nicht in die Grätsche runtergehen, sondern muss oben bleiben und sich auf sein Tempo verlassen.“

Nicht nur mit Blick auf die zweite Hälfte tat Preetz der Platzverweis für Bitter weh: „Er ist ein wichtiger Spieler für uns und fehlt uns jetzt doppelt, mindestens in der nächsten Woche.“ Das dürfte eine sehr optimistische Einschätzung sein, denn nach der bereits zweiten Roten Karte in kurzer Zeit dürfte die Sperrdauer länger ausfällt. Schlimm obendrein: 30 Sekunden nach Wiederbeginn nutzte Münster, bis dahin eigentlich ohne echte Torchance, die Überzahl in Person des gerade erst eingewechselten Yassin Bouchama zum 1:0-Führungstreffer.