Duisburg/Münster. Der Trainer des MSV Duisburg lobte zwar Kampfgeist und Leidenschaft. Er sah aber auch die Versäumnisse seiner Mannschaft.

Die Laune bei Boris Schommers war im Keller – weil seine Mannschaft sich dort auch weiterhin befindet. Fußball-Drittligist MSV Duisburg hätte am Freitagabend in Münster über den Strich springen können, gab diese Chance aus Sicht des eigenen Trainers aber halbwegs fahrlässig aus der Hand. „Wir haben verdient verloren“, urteilte Schommers nach der 1:3-Niederlage gegen die Preußen. Warum?

Mehr zum Thema

Klar, das Lob für die eigene Mannschaft gab es auch kurz nach Spielende am Mikrofon von Magenta-Sport. „Kampfgeist, Leidenschaft, das Kollektiv“ – das habe schon alles gestimmt, so Schommers. „Aber am Ende haben wir uns selber um den Lohn gebracht“, hielt er dagegen. Dabei wollte er seinen Stürmer Daniel Ginczek erst gar nicht in Schutz nehmen, was die Großchance nach nur zwei Minuten anging: „Wir müssen 1:0 in Führung gehen.“ Ginczek hatte den Ball am leeren Tor vorbeigeschoben.

In Wallung brachte den Coach aber noch mehr die Szene, die das Spiel wohl entscheidend gegen den MSV in die Spur brachte: die Rote Karte gegen Joshua Bitter wegen einer Notbremse gegen Joel Grodowski in der 26. Minute. „Insgesamt stehen wir nicht gut gegen den Ball, aber da darf er niemals runtergehen. Nach dem 0:1 wird es dann natürlich noch schwieriger. Zwar kommen wir nach dem 0:2 nochmal zurück, aber letztlich machen wir viel zu viele Fehler, und dann darf man hier einfach nichts mitnehmen.“

Abwehrchef Marvin Knoll musste derweil nach Abpfiff erst einmal beruhigt werden. Immer wieder wollte er auf eine nicht zu identifizierende Person los, seine Mitspieler versuchten den Routinier runterzuholen. Am Mikrofon von Magenta-Sport klärte er auf: „Da war ein Fotograf, der mich beleidigt hat und mir den Mittelfinger gezeigt hat. Mit einem Gegenspieler hatte das nichts zu tun. Da bin ich kurz aus mir rausgegangen.“

Was den Spielverlauf angeht, ging Knoll mit seinem Trainer konform: „Wir haben die zwei Riesen am Anfang, da müssen wir die Tore machen.“ Allerdings haderte er auch mit der Schlussphase, als beim Stand von 1:2 noch einmal der Ausgleich in Reichweite gewesen sei.