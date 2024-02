Duisburg. Trainer Boris Schommers will den Rotsünder beim MSV Duisburg nun „auffangen“. Sein Ausfall ist nur schwer zu kompensieren.

Zwei Siege in Folge hatten das Selbstvertrauen gestärkt. Die 1:3-Niederlage des Fußball-DrittligistenMSV Duisburg bei Preußen Münster am Freitagabend wollte da nicht ins Bild passen. Trainer Boris Schommers wirkte nach der Partie angefressen – weil seine Mannschaft entscheidend selbst dazu beigetragen hatte, dass am Ende die Punkte an der Hammer Straße blieben. Im Gegenzug unterstrich der 45-Jährige – fast trotzig – dass er sein Team weiter auf dem richtigen Weg sieht: „Die Mannschaft ist super gefestigt.“