Duisburg. Die U-19-Fußballer des MSV Duisburg unterliegen in der Bundesliga Aachen mit 0:2. Die B-Jugend holt einen Punkt bei Fortuna Düsseldorf.

Die A-Junioren des MSV Duisburg haben ihr Heimspiel in der U-19-Fußball-Bundesliga gegen Alemannia Aachen mit 0:2 (0:1) verloren und dabei keine gute Leistung abgeliefert. Trotz der Rückkehr von Stürmer Kaan Inanoglu, der ein engagiertes, aber glückloses Spiel ablieferte, konnten die Zebras an die gute Leistung aus der Vorwoche in Leverkusen nicht anknüpfen, wie Trainer Marcus Jahn erklärte: „Wir haben den Übertrag aus dem Bayer-Spiel nicht hinbekommen und waren energiemäßig nicht auf der Höhe. Aachen wirkte sehr geschlossen, wobei der Rückenwind nach zuletzt zwei Siegen deutlich anzumerken war.“