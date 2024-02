Duisburg. Der MSV Duisburg Rückstand des MSV Duisburg im Abstiegskampf der 3. Liga ist wieder größer geworden. Ein Konkurrent war erfolgreich.

In der Vorwoche profitierte Fußball-Drittligist MSV Duisburg von den Ergebnissen der Konkurrenz im Abstiegskampf. Nun verlief der aktuelle Spieltag nicht nur aufgrund der 1:3-Niederlage bei Preußen Münster nicht gänzlich im Sinne der Zebras. Da der Hallesche FC siegte, ist der Rückstand zum rettenden Ufer für den MSV wieder von zwei auf fünf Punkte angewachsen.

Der MSV steht mit 23 Punkten weiterhin auf Platz 18. Am Sonntagnachmittag gewann der Hallesche FC das Kellerduell gegen den VfB Lübeck mit 3:0. Anschließend holte Arminia Bielefeld beim 1:1 beim 1. FC Saarbrücken einen Punkt. Und am Abend verlor der SV Waldhof Mannheim bei Schlusslicht SC Freiburg II mit 0:1. Zweitliga-Absteiger Bielefeld liegt sechs Punkte vor dem MSV auf Rang 15. Die Mannheimer stehen mit 24 Punkten auf Rang 17. Halle als 16. weist 28 Zähler auf.

SC Freiburg II überrascht

Der Hallesche FC ging mit einem Doppelschlag in Führung. Jonas Nietfeld verwandelte in der 16. Minute einen Elfmeter. Eine Minute später legte Tunay Deniz das 2:0 nach. Mit dem 3:0 von Timur Gayret in der 76. Minute war die Partie entschieden. In Saarbrücken hätte die Sache aus Duisburger Sicht noch schlimmer enden können. Arminia Bielefeld ging im Ludwigspark in der 63. Minute durch Nicklas Shipnoski mit 1:0 in Führung. Die Gastgeber kamen aber in der vierten Minute der Nachspielzeit durch Simon Stehle noch zum 1:1.

Der SC Freiburg II ging gegen Waldhof Mannheim nach zehn Minuten durch Maximilian Breunig mit 1:0 in Führung. Trotz drückender Überlegenheit gingen die Mannheimer im Dreisamstadion leer aus.

Mehr zum Thema

Am kommenden Spieltag geht das Fernduell im Abstiegskampf weiter. Der MSV Duisburg spielt erst am Sonntag um 19.30 Uhr in der Schauinslandreisen-Arena gegen Borussia Dortmund II. Die Konkurrenz legt vor, der MSV weiß beim Anpfiff somit, wie die Punktesituation im Keller aussieht. Der Hallesche FC trifft am Samstag um 14 Uhr auf Aufstiegsaspirant Dynamo Dresden. Zeitgleich empfängt der VfB Lübeck den 1. FC Saarbrücken. Ebenfalls um 14 Uhr spielt der SV Waldhof Mannheim daheim gegen Spitzenreiter SSV Jahn Regensburg. Arminia Bielefeld spielt dann am Sonntag um 16.30 Uhr im Ostwestfalen-Derby gegen den SC Verl.