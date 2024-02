Live! MSV Duisburg beim SC Verl: Das Spiel im Ticker

Duisburg Acht Punkte trennen den MSV Duisburg vom rettenden Ufer. Senden die Meidericher beim SC Verl ein Lebenszeichen? Das Spiel im Live-Ticker.

Der MSV Duisburg taumelt weiter am Abgrund: Acht Punkte trennen die Meidericher in der 3. Liga von einem Nicht-Abstiegsplatz, der Klub erlebt seine größte sportliche Krise seit sehr langer Zeit. An diesem Samstag (14 Uhr) tritt der Tabellenvorletzte beim SC Verl an. Sendet der MSV heute ein Lebenszeichen?

Trainer Boris Schommers hat die Hoffnung auf den Klassenerhalt nicht aufgeben. Er glaubt weiterhin an die Chance, die Wende zu schaffen. Der 45-Jährige sagt: „Ich habe tatsächlich die Zuversicht, in jedem Spiel etwas zu holen.“ Nach der Winterpause holten die Duisburger allerdings nur einen Punkt aus vier Partien.

MSV Duisburg in Verl: Das Spiel im Live-Ticker

SC Verl gegen den MSV Duisburg: Hier geht es zum Live-Ticker

Zuletzt verlor der MSV gegen Spitzenreiter Jahn Regensburg 0:1. „Die Option auf einen Punkt war da. Wir waren über 90 Minuten nicht die schlechtere Mannschaft. Sie hatten die klarere Chance auf das 2:0, wir einige kleinere. Letztendlich haben wir alles versucht und leidenschaftlich gekämpft“, meinte Schommers.

Besonders bitter: Mittelfeldtalent Caspar Jander, der im Sommer zum Zweitligisten 1. FC Nürnberg wechseln wird, zog sich in der Partie eine Knieverletzung zu. Der 20-Jährige fällt auf unbestimmte Zeit aus. Kapitän Sebastian Mai steht dem MSV wegen eines Kreuzbandrisses in dieser Saison nicht mehr zur Verfügung. Mittelfeldspieler Marvin Bakalorz trainiert nach seiner Knieverletzung bislang nur individuell.

