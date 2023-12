Duisburg. Der MSV Duisburg gastiert an diesem Samstag ab 16.30 Uhr bei Erzgebirge Aue. So können Sie das Spiel live im TV und Stream sehen.

Die Erleichterung war beim MSV Duisburg nach dem zweiten Saisonsieg riesengroß. Am vergangenen Spieltag besiegte der Tabellenvorletzte den VfB Lübeck im „Sechs-Punkte-Spiel“ mit 1:0. Santiago Castaneda erzielte in der Nachspielzeit den umjubelten Siegtreffer und ließ die Schauinsland-Reisen-Arena explodieren.

Weiter geht es für den MSV am Samstagnachmittag mit einem Auswärtsspiel bei Erzgebirge Aue. Können die Zebras den Schwung mitnehmen? Denn klar ist: Duisburg steckt weiterhin in einer prekären Lage, trotz der Euphorie rund um den jüngsten Sieg. Der Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz beträgt bereits fünf Punkte. „Wir wissen, dass der Sieg gegen Lübeck ein wichtiger Schritt war. Es muss aber unser klares Ziel sein, weitere Punkte bis zum Winter zu holen“, erklärte MSV-Trainer Boris Schommers .

In diesem Artikel erklären wir Ihnen, wie Sie das Spiel zwischen dem MSV Duisburg und Erzgebirge Aue live im TV, Live-Stream oder im Live-Ticker verfolgen können.

MSV Duisburg gegen Erzgebirge Aue live: Die Infos zum Spiel

- Begegnung: Erzgebirge Aue - MSV Duisburg

- Datum: Samstag, 09.12.2023

- Anstoß: 16.30 Uhr

- Ort: Erzgebirgsstadion (Aue-Bad Schlema)

- Übertragung: MagentaSport

MSV Duisburg gegen Erzgebirge Aue live im TV: Wer überträgt das Spiel der 3. Liga?

Die Partie zwischen dem MSV Duisburg und Erzgebirge Aue wird nicht im Free-TV zu sehen sein. Der WDR überträgt die Kochsendung Schmeckt. Immer. Der MDR zeigt Bundesliga-Basketball (Mitteldeutscher BC – Alba Berlin). Für MSV-Fans bleibt also nur das traditionelle Zuhause der 3. Liga: MagentaSport. Die Vorberichte starten ab 16:15 Uhr. Anstoß ist um 16:30 Uhr. Kommentator ist Andreas Mann, die Moderation übernimmt Miriam Sinno.

MagentaSport zeigt jedes Drittliga-Spiel in voller Länge. Interessierte brauchen bei dem Streamanbieter der Telekom ein Abo, um sich das Spiel anschauen zu können. Magentasport kostet für Kunden des Mobilfunkanbieters im Jahresabo 7,95 Euro pro Monat, im Monatsabo 12,95 Euro. Kunden ohne Telekom-Vertrag zahlen 12,95 Euro monatlich im Jahresabo bzw. 19,95 Euro im Monatsabo.

- Den Link zur Übertragung des MSV-Spiels finden Sie hier.

MSV Duisburg gegen Erzgebirge Aue im Live-Ticker

Wer es nicht ins Stadion nach Sachsen schafft und auch keine Gelegenheit hat, das Spiel im TV oder Stream zu verfolgen, für den ist unser Live-Ticker eine Option. Alle Tore und die wichtigsten Ereignisse, bietet er zum Spiel MSV Duisburg gegen Erzgebirge Aue. Hier geht es zur Partie.

Im Live-Ticker-Center können Sie selbstverständlich auch allen anderen Spielen und den wichtigsten Ligen folgen. Alle News, den Spielbericht mit Abpfiff und die Hintergründe zum Spiel von MSV Duisburg gegen Erzgebirge Aue gibt es auch auf unserem Portal.

