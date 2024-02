MSV Duisburg: Caspar Jander fällt auf unbestimmte Zeit aus

Duisburg Kein vorzeitiger Wechsel zum 1. FC Nürnberg, dafür aber eine Knieverletzung. Die Zebras müssen auf den Leistungsträger verzichten.

Das ist an Bitterkeit kaum zu überbieten. Erst vor kurzem hatte der MSV Duisburg final geklärt, dass Caspar Jander erst im Sommer und nicht jetzt sofort, also mitten im Abstiegskampf der 3. Fußball-Liga, zum 1. FC Nürnberg wechseln wird. Und nun das: Im Heimspiel am Sonntagabend gegen den SSV Jahn Regensburg (0:1) zog sich das Toptalent der Zebras eine Knieverletzung zu und wird nun auf unbestimmte Zeit ausfallen.

Jander wechselte als Zwölfjähriger von Preußen Münster zu Borussia Dortmund, zog zwei Jahre später weiter zum FC Schalke 04 weiter und schloss sich 2021 dem MSV Duisburg an. Seit 2023 ist der 20-Jährige zudem U-20-Nationalspieler. Lange war unklar, ob der Mittelfeldspieler noch im Laufe der Saison zu den Franken wechseln würde. Das konnte der MSV verhindern, muss nun aber dennoch auf den so wichtigen Spieler verzichten.

