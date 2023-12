MSV Duisburg kassiert Heimpleite, Schommers „sehr zufrieden“

Duisburg. Der MSV Duisburg verliert sein Heimspiel gegen Dynamo Dresden mit 2:4 und bleibt ganz tief im Keller. Trainer Boris Schommers lobt das Team.

Der MSV Duisburg findet keinen Weg aus dem Keller. Zum Abschluss der Hinrunde unterlagen die Zebras vor 12.081 Zuschauern – trotz einer zumindest in der ersten Halbzeit guten Leistung - dem Tabellenzweiten Dynamo Dresden in der Schauinsland-Reisen-Arena mit 2:4 (1:1).

Der Spielverein bleibt damit auf Tabellenplatz 19 und mindestens fünf Punkte vom rettenden Ufer entfernt. Dem nächsten Heimauftritt gegen Freiburg II am Mittwoch zum Auftakt der Rückrunden kommt damit fast Endspiel-Charakter zu. Kolja Pusch, der Torschütze zum zwischenzeitlichen 1:1, nannte die Partie „super wichtig“. Der rechte Außenverteidiger Rolf Feltscher wird dann fehlen. Er sah gegen Dresden die fünfte Gelbe Karte.

Immerhin: MSV Duisburg gelingen wieder zwei Tore

Ebenso wie seine Trainer Boris Schommers ging Pusch zwar als Verlierer, aber nicht zutiefst enttäuscht am Sonntag in die Kabine: „Die Niederlage tut weh. Wir sind aber jetzt so in der Liga, dass wir Spiele gewinnen können. Das ist es, was zählt. Wenn wir unsere Leistung, Stück für Stück verbessen, kommen die Ergebnisse.“ Was als Verbesserung gesehen werden darf: Zum ersten Mal seit dem 15. September (2:3 gegen Verl) und zum zweiten Mal überhaupt in der Saison gelangen dem MSV zwei Treffer. Robin Müller (87.) stellte spät den 2:4-Endstand her.

Trainer Boris Schommers resümierte: „Mit der Leistung, mit der Einstellung und mit dem Ansatz bin ich sehr zufrieden.“ Niklas Kölle, bester Meidericher am Sonntag, sagte: „Wir sind brutal enttäuscht, weil man gesehen hat, dass wir spielerisch einen Schritt nach vorne gemacht haben.“

Michael Preetz bestätigt Kontakte zum MSV Duisburg

Michael Preetz war am Sonntag in der Duisburger Arena. Das MSV-Museum hatte die Aufstiegsmannschaft von 1993 zum Spiel eingeladen. Preetz war Teil des Teams, das Ewald Lienen vor 30 Jahren in die Bundesliga führte. Vor einigen Wochen wurde der ehemalige Hertha-Manager Preetz als Sportchef beim MSV gehandelt. Preetz bestätigte am Sonntag ebenso wie der MSV-Vorstand, dass es Kontakte gab: „Der Kontakt zum MSV ist nie abgerissen. Der Kontakt ist da. Aber das ist es dann auch.“ Der Gesprächsfaden blieb jedoch lose. Inzwischen hat der MSV Chris Schmoldt und Branimir Bajic als Sportchefs installiert.

Wieder drin: Dynamo Dresden war in Duisburg sehr effizient. Foto: Jan Fromme / Jan Frommev /firo Sportphoto

Nach der Niederlage vom Sonntag wird der Ex-Stürmer Preetz vielleicht ganz froh gewesen sein, dass es nicht mehr als einen Austausch von Meinungen und Ideen gab. Der MSV ist mit nur 13 Punkten und 13 Toren nach 19 Spielen in höchster Abstiegsnot. Trainer Schommers hat dagegen die Hoffnung auf das Comeback nach den Winterferien keineswegs aufgegeben: „Wenn man die letzten vier Spiele sieht, dann sieht man eine klare Entwicklung. Wenn wir den Weg so weiter gehen, dann werden wir die Punkte in der Rückrunde holen und den Klassenerhalt schaffen.“ Vor der Niederlage in gegen den Mitfavoriten um den Aufstieg hatten die Meidericher dreimal nicht verloren und fünf Punkte geholt.

Dynamo Dresden beim MSV Duisburg eiskalt

Schommers machte das „Momentum“ für die Niederlage gegen den Favoriten aus Sachsen verantwortlich: Der MSV hatte nach kaum mehr als zwei Minuten durch Thomas Pledl die große Chance auf die Führung. Pledl traf eine perfekte getimte Flanke jedoch nicht richtig und der Ball trudelte am Tor vorbei. Dresden kam durch Paul Will (5.) nach einer Ecke zur Führung. Torhüter Vincent Müller hatte sich vorher beim Rauslaufen verschätzt und stand später zu weit vor dem Tor, um der Bogenlampe noch das Licht ausknipsen zu können. Die vor allem in der ersten Halbzeit stark und sortiert aufspielenden Hausherren ließen weitere Möglichkeiten aus und kamen erst in der zweiten Minute der Nachspielzeit durch Kolja Pusch zum verdienten Ausgleich.

+++ MSV-Dynamo: Brand im Stadion - Dresdner Fans unter Verdacht +++

Nach dem Wechsel hatten im Anschluss an eine Ecke erst Benjamin Girth und dann Marvin Knoll (47.) per Kopf alle Aussichten die Partie vollends zu wenden. Torhüter Stefan Drljaca verhinderte zusammen mit dem Torpfosten den Rückstand der Gäste. Gleich mit der zweiten echten Chance im Spiel überhaupt, ging Dynamo erneut in Führung. Stefan Kutschke (54.) schloss einen gelungen Offensivvortrag mit dem 2:1 aus 18 Metern ab. Tom Zimmerschied (56.) zog mit dem 3:1 dem Zebra den Zahn. Den Trainer ärgerte an dem Doppelschlag, „dass wir nach dem Rückstand zwei Minuten später einmal durchgespielt werden.“ Robin Meißner legte (83.) den vierten Treffer für Dynamo nach. MSV-Vincent Müller verhinderte mit zwei Glanzparade ein MSV-Desaster. „Heute haben wir die Chancen, die wir hatten, gut verwertet. Trotzdem hätten wir das eine oder andere Tor mehr machen müssen“, so Dresdens Trainer Markus Anfang, Mitglied der Bundesliga-Aufstiegsmannschaft beim MSV im Jahr 2005.

MSV Duisburg will neue Stürmer holen

Trotzdem, die Meidericher verloren die Partie nicht aufgrund einer schwachen Abwehr. Erneut brachte die Abschlussschwäche das Team um jeden Lohn für sehr viel Mühe. Zur Winterpause will der Verein neues Personal für den Sturm einkaufen. Gegen Dresden fehlte der beste MSV-Torschütze Sebastian Mai (drei Treffer) aufgrund der fünften Gelben Karte. Mai ist von Beruf Innenverteidiger.

Die Fans beider Lager quittierten die Entscheidung der DFL Investoren mehr Einfluss gewähren mit den am Spieltag üblichen zwölf „Schweigeminuten“ nach Spielbeginn.

Der MSV-Duisburg-Newsletter: Jetzt anmelden! News, Spielberichte, Hintergründe: Der MSV-Newsletter hält Sie auf dem Laufenden Anmelden Vorschau Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: MSV Duisburg