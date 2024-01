MSV Duisburg: Torwart Max Braune verlängert bis 2026

Duisburg Fußball-Drittligist MSV Duisburg muss den Abgang mehrerer Youngster verkraften. Max Braune bleibt hingegen bei den Zebras.

Einen Youngster, Julian Hettwer, hat Fußball-Drittligist MSV Duisburg im Sommer verloren. Mit Caspar Jander, der zur kommenden Saison zum 1. FC Nürnberg wechselt, ist ein weiterer junger Spieler im Sommer bereits weg. Baran Mogultay wird den MSV ebenfalls höchstwahrscheinlich verlassen. Dafür konnten die Meidericher aber nun zumindest Torhüter Max Braune weiter binden. Der 20-Jährige hat einen Vertrag bis 2026 unterschrieben. Zudem besteht eine Option für eine Verlängerung, wie der MSV am Freitag mitteilte.

Max Braune war im Sommer 2020 vom FC Schalke 04 in das Nachwuchsleistungszentrum des MSV Duisburg gewechselt. Sein Drittliga-Debüt feierte der gebürtige Oberhausener in der vergangenen Saison fast genau vor einem Jahr im Heimspiel gegen den SV Waldhof Mannheim. Braunes Einsatz war damals eine Überraschung. Stammkeeper Vincent Müller war damals verletzt, als Nummer zwei in der Hierarchie galt Lukas Raeder. Der damalige MSV-Trainer Torsten Ziegner schenkte aber dem Youngster das Vertrauen. Max Braune bestritt in der Rückrunde der letzten Saison insgesamt sechs Drittliga-Partien.

Überraschendes Debüt beim MSV Duisburg in der vergangenen Saison

Der MSV zitierte am Freitag seinen Sportchef Chris Schmoldt in einer Pressemitteilung: „Wir freuen uns, dass Max sich zum MSV bekennt und sich frühzeitig dazu entschieden hat, seine Entwicklung bei uns weiter voranzutreiben. Max ist noch immer ein junger Torwart, der aber mit seiner starken Persönlichkeit bereits eine gewisse Reife ausstrahlt, die man als guter Keeper auch benötigt. Mit ihm haben wir einen modernen Schlussmann in unseren Reihen, dem wir in Zukunft noch viel zutrauen.“ Torwarttrainer Sven Beuckert lässt ausrichten: „Ein wirklich bodenständiger Junge, der uns jeden Tag zeigt, dass er sein Talent nutzen will. Er wird seinen Weg machen, und dass er das in den kommenden Jahren bei und mit uns machen will, freut uns ganz besonders.“

Max Braune freut sich laut Pressemitteilung über seinen neuen Vertrag: „Dass ich meinen Vertrag bis 2026 vorzeitig verlängert habe, ist für mich eine tolle Wertschätzung, vor allem aber auch eine Verpflichtung. Ich fühle mich beim MSV pudelwohl, die Arbeit mit Sven Beuckert und dem Trainerteam ist wirklich sehr, sehr gut.“

Max Braune könnte schon bald in der 3. Liga zum Einsatz kommen. Bei Stammtorwart Vincent Müller stehen vier gelbe Karten auf dem Konto, bei der nächsten Verwarnung wird er eine Sperre für ein Spiel erhalten. Ersatztorwart Dennis Smarsch ist seit Mitte September vferletzt.

