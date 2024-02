MSV Duisburg: Was Schommers jetzt von Zenga erwartet

S04 und MSV teilen sich ein trauriges Schicksal. Beide Vereine haben sich in der Winterpause ordentlich präsentiert. Beide Vereine haben sich verstärkt. Bei beiden Vereine sind die ersten Pflichtspiele im Januar ordentlich in die Hose gegangen. Geht es für die Traditionsvereine noch weiter runter? Gibt es am Deadline Day noch Verstärkung? Könnte die kurzfristig überhaupt wirken? MSV-Experte Andreas Berten und Schalke-Reporter Andi Ernst sprechen über eben diese Fragen mit Moderator Nils Halberscheidt.

Duisburg Der MSV Duisburg hat auf die jüngsten Verletzungen reagiert und Erik Zenga geholt. Zuletzt war der Mittelfeldspieler vereinslos.

Der MSV Duisburg hat kurz vor Transferschluss nachgelegt. Mit Erik Zenga kommt ein erfahrener Sechser ins Ruhrgebiet. Zenga stand bis zum Sommer 2023 beim SV Sandhausen unter Vertrag, war zuletzt ein halbes Jahr lang vereinslos und hat sich bei Alemannia Aachen fitgehalten. In Duisburg erhält er die Rückennummer 13.

Kaderplaner Chris Schmoldt deutete an, dass die Idee, Zenga zu holen, keinesfalls neu ist: „Wir hatten in den vergangenen Jahren häufiger schon einen guten Austausch mit Erik, deswegen ist es schön, dass er uns jetzt in dieser sehr herausfordernden Situation unterstützen wird, unser Ziel Klassenerhalt zu erreichen“, wird er auf der Internetseite des MSV Duisburg zitiert.

MSV Duisburg muss auf Mai und Bakalorz verzichten

„Gerade nach den jüngsten Ausfällen wichtiger Führungsspieler, war es uns wichtig, einen Player zu finden, der mit seiner Physis und seiner Präsenz ein maßgeblicher Faktor wird, unserer Mannschaft die benötigte Sicherheit und Stabilität zu geben“, so Schmoldt weiter. Zuletzt brachen dem MSV etwa Sebastian Mai (Kreuzbandriss) und Marvin Bakalorz (schwere Knieverletzung) weg.

Zenga soll diese Lücken nun füllen - und zwar so schnell wie möglich. „Klar ist, dass wir von ihm erwarten dürfen, dass er schnell zündet und die Erfahrung, die er in seiner Karriere gesammelt hat, einbringt, um mit unserem Team unser Ziel Klassenerhalt anzupacken“, sagte sein neuer Trainer Boris Schommers.

Neuzugang beim MSV Duisburg: Zenga spielte schon für diverse Vereine in Deutschland

Die nötige Erfahrung bringt der in Moskau geborene 31-Jährige mit. In der Jugend von Bayer 04 Leverkusen ausgebildet, stand er in der Folge für die zweite Mannschaft der Werkself, den VfL Osnabrück, Preußen Münster, den SV Sandhausen und den Halleschen FC auf dem Platz. Zenga bringt es auf 106 Zweitligaspiele (zwei Tore, sieben Vorlagen) und 77 Drittligaspiele (fünf Tore, sieben Vorlagen). Auch in der Regionalliga West stand er 37 Mal auf dem Feld, erzielte dabei ein Tor.

