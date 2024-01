Real im spanischen Cup ausgeschieden - 2:4 bei Atlético

Trifft in der Verlängerung: Atléticos Antoine Griezmann.

Madrid Titelverteidiger Real Madrid ist im spanischen Fußball-Pokal ausgeschieden. Die Königlichen verloren im Achtelfinale beim Stadtrivalen Atlético Madrid mit 2:4 (2:2, 1:1) nach Verlängerung.

Damit ist für Real der erste Titel in dieser Saison weg. Im Champions-League-Achtelfinale trifft der Tabellenzweite der spanischen Liga auf Bundesligist RB Leipzig. Nur wenig Probleme hatte der FC Barcelona beim 3:1 im Pokal-Gastspiel bei Unionistas Salamanca.

In der regulären Spielzeit war Atlético zweimal durch Samuel Lino (39.) und Alvaro Morata (57.) in Führung gegangen. Durch ein Eigentor von Keeper Jan Oblak (45.+1) und Joselu (82.) kam Real jeweils wieder zurück.

In der Verlängerung traf dann zunächst der französische Ex-Weltmeister Antoine Griezmann (100.), der vor dem Spiel als Rekordtorjäger des Clubs geehrt worden war. Rodrigo Riquelme machte alles klar (119.). Bei Real stand Antonio Rüdiger in der Startelf, Toni Kroos wurde in der zweiten Halbzeit eingewechselt.