Dritte Liga: Das hat sich in der Winterpause getan

Essen Weiter geht es für Rot-Weiss Essen. Wie haben sich die Drittligisten verstärkt? Was ist in der Winterpause passiert? Wir geben den Überblick.

Die Tinte ist getrocknet. Seine Unterschrift hat Terrence Boyd unter den Vertrag beim SV Waldhof gesetzt, tja und dann ist da noch dieses Tattoo. „Lautre“, so nennen Kaiserslauterer selbst ihre Stadt, hatte er sich im Sommer 2022 auf den Arm stechen lassen. Den FCK hatte Boyd damals in die zweite Bundesliga geschossen. Er war verliebt in den Klub, in die Fans, und die Anhänger liebten ihn - aber der Fußball ist und bleibt ein beklopptes Geschäft: Ab sofort spielt Boyd für den Erzrivalen aus Mannheim.

Dieser Transfer sorgte für die fettesten Schlagzeilen in diesem Drittliga-Transferwinter und er zeigt: Die Waldhöfer gehen ins Risiko. Boyd kostete wohl einen sechsstelligen Betrag und wird nicht wenig Gehalt verdienen. Der Wechsel wurde heiß diskutiert. Hier einige Lautern-Fans, die ihm Undankbarkeit vorwarfen. Da manch ein SVW-Anhänger, der einen, der sich so sehr mit dem FCK identifiziert hatte, natürlich nicht mit offenen Armen empfangen konnte.

Rot-Weiss Essens Konkurrent Verl muss zwei wichtige Spieler abgeben

Dass er den Mannheimern, die gegen den Abstieg anspielen, sportlich weiterhilft, steht aber außer Frage. Und darum gehe es, betont der 32-Jährige selbst. Er entschied sich zu dem Wechsel, da er in Lautern nur noch auf der Bank saß und aus familiären Gründen die Region nicht verlassen wollte. Angebote, auch von Zweitligisten, gab es genügend, erzählte er jüngst.

Und das Tattoo? „Ich werde das Tattoo aus Respekt abdecken und langärmelig spielen“, sagte Boyd, „und wenn es jetzt eine super Zeit wird beim Waldhof und ich meinen Teil dazu beitrage, dass wir erfolgreich sind, dann sehe ich keinen Grund, warum nicht noch ein Waldhof-Tattoo dazukommt.“ Er ist nicht der einzige Neue. Mannheim verpflichtete auch Kevin Goden, im Fußball-Westen als Torjäger beim 1. FC Düren bekannt. Zwei Stürmer für den Klassenerhalt, das ist zumindest der Plan.

Mael Corboz spielt ab sofort für Arminia Bielefeld. Foto: Thorsten Tillmann / FUNKE Foto Services

Den anderen großen Winter-Transfer der Liga tätigte Arminia Bielefeld. Mael Corboz machte die paar Kilometer vom SC Verl zu Ex-Coach Michel Kniat rüber. Noch so ein Wechsel zum Stirnrunzeln - Corboz sagte kurz vor der Bekanntgabe des Wechsels über seine Rolle als Verler Kapitän: „.Eine Mannschaft, die nach innen stark ist, kann viel erreichen. Das ist Teamsport.“ Nun denn. Vorbild hin oder her, in Bielefeld dürfte er einige Euro mehr verdienen.

Weh tut dem SC Verl auch der Abgang von Oliver Batista Meier, dem Überflieger der bisherigen Saison. Problem: Er war lediglich ausgeliehen. Dynamo Dresden holte Batisa Meier vorzeitig zurück, Zweitligisten hatten wohl Interesse angemeldet und wollten ihn kaufen. Stand jetzt läuft er jedoch ab sofort aber für die SGD auf. Konkurrenz geschwächt, sich selbst verstärkt - kein schlechter Move der Dresdner.

Mehr zu Rot-Weiss Essen

Ex-RWE-Trainer Giannikis trainiert 1860 München

Was tat sich noch in den knapp drei Wochen Winterpause? 1860 München hat einen neuen Trainer gefunden, in Essen ist er ein altbekannter: Argirios Giannikis heißt er, früher mal bei RWE an der Seitenlinie. Fluchtartig verließ er die Hafenstraße Richtung, Obacht, Aalen, dann ging es weiter nach Griechenland. Dort coachte er unter anderem den Traditionsklub AEK Athen. Knapp zwei Jahre war er ohne Verein.

Die Münchner soll Giannikis nun stabilisieren, für Aufbruchsstimmung sorgen, nachdem sich der TSV 1860 von Maurizio Jacobacci getrennt hatte. „Wir haben in den nächsten Monaten eine Menge Arbeit vor uns. Ich bin überzeugt davon, dass wir gemeinsam unsere Ziele erreichen werden“, sagte der 43-jährige Giannikis, der am 6. Februar auf seinen ehemaligen Verein Rot-Weiss Essen trifft.

Duisburg gibt Gas: Engin und Ginczek sind da

In Duisburg gibt man ebenfalls alles, um den Turnaround zu schaffen. Ein Abstieg wäre der GAU für den MSV. Trainer Boris Schommers darf ab sofort Rückkehrer Ahmet Engin und Daniel Ginczek aufstellen. Zwei Offensivspieler, die für mehr Torgefahr sorgen sollen. 17 Treffer in 20 Spielen sind schlicht zu wenig. Ginczek ist eine Ansage: bundesligaerfahren und routiniert. Allerdings gilt der 32-Jährige als verletzungsanfällig. Ein gewisses Pokerspiel der Meidericher.

Engin, der Duisburg 2021 verlassen hatte und überraschend wieder da ist, sagte: „Meine Rückkehr zum MSV geht für mich weit über den Fußball hinaus. Für den MSV zu spielen und in dieser Situation mit anzupacken, ist eine Herzensangelegenheit!“

Noch ungefährlicher als die Zebras war bislang nur der Tabellenletzte, die U21 des SC Freiburg (16 Tore). Sie bekam ebenfalls einen erfahrenen Offensivallrounder: Johannes Wurtz, lange beim SV Wehen Wiesbaden unter Vertrag. Bei der bisherigen Ausbeute von erst neun Punkten wäre der Ligaverbleib für die Breisgauer aber das wohl größte Drittliga-Wunder aller Zeiten.

+++ Berichte, Interviews, Hintergründe: Unsere RWE-Reporter berichten täglich. Bestellen Sie hier den kostenlosen WAZ-Newsletter zu Rot-Weiss Essen +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: RWE