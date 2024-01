Rot-Weiss Essen will auch in Aue wieder jubeln.

Rot-Weiss Essen Erzgebirge Aue gegen Rot-Weiss Essen in TV und Live-Ticker

Aue. Rot-Weiss Essen spielt am Freitagabemd bei Erzgebirge Aue. Wir erklären, wo das Spiel der 3. Liga live im TV und Stream zu sehen ist.

Am Freitagabend kann Rot-Weiss Essen im Aufstiegsrennen vorlegen. Denn sollte RWE bei Erzgebirge Aue gewinnen, wäre das Team von Trainer Christoph Dabrowski Tabellendritter - drei Punkte vor dem SSV Ulm 1846 Fußball. Der müsste dann am Sonntag, 21. Januar, mit einem Sieg im Heimspiel gegen die SpVgg Unterhaching nachziehen. Gute Aussichten also für RWE, die als Favorit ins Erzgebirge reisen. Das Spiel gibt es im TV und im WAZ-Liveticker.

Erzgebirge Aue gegen Rot-Weiss Essen live: Die wichtigsten Rahmendaten zur Live-Übertragung

Datum und Uhrzeit: 19. Januar 2024, 19 Uhr

Sender/Plattform: Magenta

Erzgebirge Aue gegen Rot-Weiss Essen im Live-Ticker

Am Freitagabend schon Pläne? Nicht am Fernseher, keine Zeit für Live-Bilder? Alle Tore und die wichtigsten Ereignisse bietet unser Live-Ticker zum Spiel der Erzgebirge Aue gegen Rot-Weiss Essen. Im Live-Ticker-Center können Sie selbstverständlich auch allen anderen Spielen und den wichtigsten Ligen folgen. Alle News, den Spielbericht mit Abpfiff und die Hintergründe zum Spiel gibt es auch auf unserem Portal.

Rot-Weiss Essen: Vom Jäger zum Gejagten

In Aue nimmt RWE nun einmal mehr eine Rolle ein, die man so zuletzt nicht innehatte. „Wir sind jetzt der Gejagte, das ist eine ganz andere Situation“, sagte Sportdiektor Christian Flüthmann zuletzt bei einem Partnerabend, den der Drittligist im Essener Gebäude der FUNKE Mediengruppe veranstaltet hat.

Es sei wichtig, fügte Dabrowski an, den richtigen Mix aus Demut und Selbstvertrauen zu finden. „Was die Mannschaft bisher angeboten hat, ist sehr überzeugend. Ich sehe keinen Grund, dass wir diese Überzeugung auf einmal verlieren, aber das ist mit harter Arbeit verbunden.“ Garantien gebe es nie. „Das, was wir beeinflussen können, wollen wir so gut wie möglich machen.“

So sieht das weitere Programm von Rot-Weiss Essen aus:

23. Januar (Di, 19 Uhr) Rot-Weiss Essen – Viktoria Köln

28. Januar (So, 13.30 Uhr Uhr) Preußen Münster - Rot-Weiss Essen

3. Februar (Sa, 14 Uhr) Rot-Weiss Essen – SC Freiburg II

Rot-Weiss Essen und Co: Die Revierklubs im Podcast

Lust auf ausführliche Analysen, die wichtigsten News und Hintergründe zu den Revierklubs? Im Wochenrhythmus und in vielen Sonderfolgen geben unsere Reporter in unserem Podcast fußball inside Einblicke in das Geschehen der Revierklubs. Updates zu den Podcasts gibt es auch bei Facebook und Instagram @fussball.inside. Das Team freut sich über eine Bewertung bei Spotify und Apple Podcast.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: RWE