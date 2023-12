Essener El-Zein trifft zweimal gegen RWE – „überragend“

Essen. Ein Essener hat sich über Sandhausens 2:1 bei RWE gefreut: Doppeltorschütze El-Zein. Was die Trainer über den Matchwinner und das Ergebnis sagen.

Aus der Jugend des Essener SC Preußen ging es zum ETB Schwarz-Weiß, von dort aus weiter in den Nachwuchs von Borussia Dortmund – und bei seiner Heimkehr an diesem Samstag war er der Matchwinner: Abu-Bekir Ömer El-Zein traf beim 2:1 (1:0)-Sieg des SV Sandhausen gegen Rot-Weiss Essen doppelt.

Ein satter Schuss aus der Distanz zur Führung in Hälfte eins, nach der Pause war er seinem Gegenspieler enteilt und drehte dann jubelnd ab – besser hätte es nicht laufen können. Dabei ist El-Zein sonst nur zweite Wahl hinter Sturm-Routinier Rouwen Hennings, der allerdings dieser Tage verletzt ausfällt. El-Zein war stattdessen zur Stelle.

Rot-Weiss Essen nutzt die Chancen nicht – Sandhausen schon

„Wir mussten ihm nicht viel mitgeben, der Junge ist selbstbewusst. Wir wissen“, sagte Trainer Jens Keller über den 20-Jährigen, „was er kann und dass er es schon länger verdient hatte, mal zu starten.“ Der Stürmer habe es „überragend gemacht“ – etwas, das sich nicht auf jeden Essener übertragen ließ.

Leonardo Vonic und Isi Young vergaben in der ersten Halbzeit beste Chancen, das 1:0 für RWE zu schießen. So eiskalt Sandhausen seine Möglichkeiten nutzte, so sehr schluderte Essen. „Da müssen wir einfach in Führung gehen“, kritisierte Coach Christoph Dabrowski. „Dann können wir das Spiel in eine andere Richtung bewegen. Das ist uns nicht gelungen.“ Seine Mannschaft müsse effizienter werden.

„Wir waren in der zweiten Hälfte nicht mehr mutig genug im Aufbau“, ergänzte Dabrowski, wenngleich Ron Berlinski in Minute 74 verkürzte. Das habe seine Elf gebraucht, „um Energie zu entfachen“. Diese münzte Rot-Weiss aber nicht um, kein weiteres Tor fiel. Der Gast habe kompakt, aggressiv und routiniert verteidigt. „Da ist uns Sandhausen“, meinte Dabrowski, „in der jetzigen Phase einen Ticken voraus. Wir haben eine junge Mannschaft und werden daran arbeiten.“

Für Rot-Weiss Essen geht es bei 1860 München weiter

Es blieb dabei und der SV Sandhausen zog in der Tabelle an Rot-Weiss Essen vorbei. Es war die zweite 1:2-Niederlage in Folge. Weiter geht es für RWE am kommenden Samstag bei 1860 München – wenn die Partie stattfinden kann. An diesem Wochenende wurden sämtliche Spiele in München abgesagt. Schuld: der Schnee.

