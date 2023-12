3. Liga Financial Fair Play: So viel Geld erhalten RWE und der MSV

Frankfurt Aus einem Fördertopf für das Financial Fairplay zahlt der DFB Geld für Drittligisten aus. Auch an Rot-Weiss Essen und den MSV Duisburg.

Rot-Weiss Essen und der MSV Duisburg dürfen sich vor Weihnachten über eine kleine Finanzspritze freuen. Beide Revierklubs werden an den Ausschüttungen aus dem Financial Fairplay 3. Liga für die vergangene Saison 2022/2023 beteiligt. Das gab der DFB am Dienstag bekannt. RWE erhält aus seiner Aufstiegssaison 21.025,53 Euro, die Meidericher kassieren 27.500 Euro.

Rot-Weiss Essen auf dem vorletzten Platz, Dynamo Dresden Erster

Dynamo Dresden erhält die höchste Ausschüttung aus dem Fördertopf . Die Sachsen bekommen 78.998,50 Euro. Die Gelder für die Saison 2022/2023 wurden nach zwei Kriterien vergeben: Dem positiven Saisonergebnis im Financial Fairplay und der Planungsqualität über eineinhalb Jahre. Die Gesamtsumme von 550.000 Euro verteilt sich zu jeweils 50 Prozent auf diese beiden Säulen. Vereine, die positive wirtschaftliche Ergebnisse erzielen und eine Planungssicherheit haben, werden somit belohnt.

14 Vereine aus der 3. Liga partizipierten der Mitteilung zufolge vom insgesamt 550 000 Euro umfassenden Fördertopf. Rot-Weiss Essen und der Hallesche FC (19 551,43 Euro) liegen am Ende der Rangliste. Zweite Mannschaften wie im letzten Jahr die U23-Teams des BVB und des SC Freiburg werden nicht berücksichtigt.

3. Liga: Mehr Geld ab der laufenden Saison

Für die aktuelle Spielzeit 2023/2024 winkt den Vereinen der 3. Liga mehr Geld. Der Topf beinhaltet künftig einen Grundstock von einer Million Euro und damit 450.000 Euro mehr als bislang. Möglichen Strafzahlungen gegen Klubs, die ihre Auflagen nicht einhalten, kämen noch zusätzlich hinzu. Damit wolle der DFB laut Mitteilung „finanzielle Anreize zum positiven wirtschaftlichen Handeln für die Drittligisten verstärken.“

3. Liga: Die Ausschüttungen für die Saison 2022/2023

SG Dynamo Dresden 78.998,50 €

1. FC Saarbrücken 65.298,05 €

VfL Osnabrück 63.551,43 €

SV Meppen 63.464,72 €

SC Verl 46.072,83 €

MSV Duisburg 27.500 €

FC Ingolstadt 27.500 €

FC Viktoria Köln 27.500 €

TSV 1860 München 27.500 €

SV Wehen Wiesbaden 27.500 €

SV Elversberg 27.454,58 €

FC Erzgebirge Aue 27.082,96 €

Rot-Weiss Essen 21.025,53 €

Hallescher FC 19.551,43 €

