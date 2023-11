„Ich und mein Golz“ – 257ers widmen RWE-Torwart einen Song

Wir haben es wieder live gemacht. Diesmal zusammen mit dem Videoformat „Vonne Hafenstraße“. Zu Gast bei unserem Live-Event in der Funke-Zentrale war Marcus Uhlig, der Vorstandsvorsitzende von Rot-Weiss Essen. Mit ihm zusammen besprechen unsere RWE-Experten Martin Herms und Justus Heinisch, sowie Moderator Timo Düngen vor Publikum die aktuelle Lage bei Rot-Weiss Essen und blicken in die Essener Zukunft.

Essen Torwart Jakob Golz ist bei Rot-Weiss Essen in bärenstarker Form. Das Essener Rap-Duo 257ers würdigt ihn besonders. Wie es dazu kam.

Jakob Golz, Torwart von Rot-Weiss Essen und aktuell Paraden zaubernder Leistungsträger zwischen den Pfosten des Fußball-Drittligisten, hat es zu besonderem Ruhm gebracht. Das Essener Rap-Duo 257ers, das 2016 die 1-Live-Krone als beste Band erhielt, hat ihren Hit „Holz“ auf den 25-Jährigen umgedichtet. Statt „Ich und mein Holz“ heißt es nun, na klar, „Ich und mein Golz“.

Jakob Golz rettete Rot-Weiss Essen zuletzt immer wieder mit seinen Paraden. Foto: Thorsten Tillmann / FUNKE Foto Services

In einem Video, das sowohl Rot-Weiss Essen als auch die Band am Donnerstag auf ihren Social-Media-Kanälen veröffentlichten, ist zu sehen, wie Mike Rohleder von den 257ers die neue Version im Essener Stadion an der Hafenstraße performt – mit dabei: Jakob Golz. Der hält sich gesangstechnisch zwar zurück, ist sich aber für den Spaß nicht zu schade.

Fanlieblinge wurden schon häufiger besungen

Es ist eine schöne Tradition von Fußballfans, ihre Lieblinge zu besingen. Manchmal geht das ganz simpel, da wird einfach der Name in irgendeine Melodie gepresst. Doch manchmal wird es kreativ. Dann gilt: „Will Grigg‘s on fire“. Dann wird Eintracht Frankfurts ehemaliger Kapitän Martin Hinteregger von der „Hinti-Army“ begleitet – zur Melodie des Status-Quo-Hits „In the army now“.

Die Sportfreunde Stiller setzten dem Ex-Bayern-Profi Roque Santa Cruz mit „Ich, Roque“ ein Denkmal. Der Paraguayer „sang“ sogar mit. Und als die Fans von Arminia Bielefeld das Bemühen Werder Bremens um Patrick Owomoyela stoppen wollten, hieß es im Fettes-Brot-Lied „Emanuela“ folglich nun: „Lass die Finger von Owomoyela“. Die Dortmunder bedienten sich 2018 an einem Klassiker der Band Münchener Freiheit. Zu den Klängen von „Ohne dich (schlaf ich heut nach nicht ein)“, dichteten sie für ihren damaligen Abwehrspieler: „Ohne dich geht jeder Angriff rein. Ohne dich fahr‘n wir null Punkte ein. Ohne dich hat Bürki keine Ruh. Dan-Axel Zagadou.“

Die Rapper der 257ers, Daniel Schneider (rechts) und Mike Rohleder (links) haben für RWE-Torwart Jakob Golz einen Song umgedichtet. Foto: Kerstin Kokoska / Essen

Und nun also Jakob Golz. Lässig haben die 257ers ihren ursprünglichen Text humorvoll auf den Torwart und RWE-Fanliebling umgedichtet. „Golz sieht sehr schön aus, Golz ist vielseitig, ich glaub‘ er kann auch ein bisschen zaubern“, heißt es. „Und wenn er zaubert, dann geht kein Ball rein. Selbst wenn einer fest schießt - auch nicht.“ Dann die Aufforderung: „Und alle Stauder in die Luft jetzt.“

Auch mögliche RWE-Vertragsverlängerung von Golz ist Thema

Doch wie war es dazu gekommen? Im Grunde waren es Wettschulden. Vor ein paar Tagen veröffentlichte RWE auf seinem Youtube-Kanal ein Video, das Mike und Golz im Elfmeter-Duell zeigt. Der Einsatz: Gewinnt der RWE-Keeper, dann gibt es den Song „Ich und mein Golz“, gewinnt der Rapper, singt Golz beim Weihnachtskonzert der 257ers am 16. Dezember in der Grugahalle. In einem eher leistungsschwachen Shoot-out war es dann Jakob Golz, der sich mit 2:1 gegen Mike durchsetzte. Und der hielt sein Wort – und machte Holz zu Golz.

Schon nach wenigen Stunden entpuppte sich der Song als Werk mit dem Potenzial zu einem Stadionklassiker. „Datt muss Samstag im Stadion gespielt werden“, kommentierte ein Nutzer bei Instagram. Am Samstag steht das Heimspiel von RWE gegen Sandhausen (14 Uhr/MagentaSport) an. „Ich freu‘ mich schon, wenn die West das singt“, schrieb ein anderer. Und wiederum ein anderer verband mit dieser Würdigung auch eine Hoffnung: „Als ob der jetzt noch auch nur einen müden Gedanken daran verschwendet, diesen Verein und diese Stadt jemals zu verlassen.“ Jakob Golz, Sohn des ehemaligen Profis Richard Golz, spielt seit 2019 für RWE, sein Vertrag läuft noch bis zum 30. Juni 2025.

Und auch die 257ers formulieren in ihrer neuen Version den Wunsch zur Vertragsverlängerung bei RWE: „Ich und mein, dabei ist das nichma‘ mein, das ist ja dem Richard sein“, rappt Mike, und: „Du denkst, der Ball ist nicht zu halten. Aber der Typ ist am Halten, hoffe, auch er ist zu halten. Jakob, lass‘ Geschichte schreiben. Denn unsere Hafenstraße gibts nur einmal.“

