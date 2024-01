Münster. Rot-Weiss Essen spielt heute in der 3. Liga beim Rivalen Preußen Münster. Anstoß ist um 13:30 Uhr. Der Live-Ticker zum Westschlager.

Es ist ein Duell mit viel Tradition und einer großen Rivalität. Heute treffen Preußen Münster und Rot-Weiss Essen in der 3. Liga aufeinander. Anstoß im Preußenstadion ist um 13:30 Uhr. Dass alle 10.554 Heim- und 1190 Gästetickets längst vergriffen sind, ist keine Überraschung. Der Westschlager zwischen dem Aufsteiger aus Münster und RWE elektrisiert beide Fanlager.

„Jeder freut sich darauf. Wir wissen, was auf uns zukommt“, sagt RWE-Trainer Christoph Dabrowski, dessen Mannschaft mit Rückenwind ins Münsterland fährt. Das 3:1 gegen Viktoria Köln am Dienstag, ein starker Auftritt. Die Preußen sind ebenfalls gut ins Jahr gestartet. Auf das 3:1 im Derby gegen Arminia Bielefeld am vergangenen Sonntag folgte ein 1:1 in Ingolstadt am Mittwoch.

Preußen Münster gegen Rot-Weiss Essen: Das Spiel heute im Live-Ticker

Preußen Münster gegen RWE: Der Live-Ticker.

Sascha Hildmann möchte unbedingt die Hinspielniederlage an der Hafenstraße vergessen lassen. Thomas Eisfeld erzielte im August des Vorjahres den umjubelten Siegtreffer in der Nachspielzeit. „Wenn du so spät verlierst, tut das natürlich sehr weh“, erinnert sich der Trainer der Preußen. Die Niederlage war „meiner Meinung nach nicht gerecht. Das wollen wir am Sonntag umdrehen.“

Rot-Weiss Essen und Preußen Münster: Alles zur Rivalität

Mehr News zu Preußen Münster - Rot-Weiss Essen

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: RWE