Live! Rot-Weiss Essen gegen SC Freiburg II heute im Ticker

RWE-Trainer Christoph Dabrowski trifft mit seinem Team am Samstag auf den SC Freiburg II.

Essen Rot-Weiss Essen hat in der 3. Liga das Tabellenschlusslicht SC Freiburg II zu Gast. Der Liveticker zur Partie am Samstag (14 Uhr).

Die Pleite im Westschlager bei Preußen Münster hat Rot-Weiss Essen abgehakt, an diesem Drittliga-Spieltag will RWE wieder direkten Kontakt mit den Spitzenrängen aufnehmen. Zumindest auf dem Papier stehen die Vorzeichen dafür günstig: Mit dem SC Freiburg II kommt das abgeschlagene Schlusslicht an die Hafenstraße (14 Uhr). Die Breisgauer sind seit langer Zeit unbesiegt und liegen bereits 14 Punkte hinter dem rettenden Ufer zurück. Ob die Essener die von der Ausgangslage geweckten Erwartungen erfüllen oder für eine Überraschung im negativen Sinn sorgen?

Rot-Weiss Essen gegen SC Freiburg II: Das Spiel heute im Live-Ticker

Rot-Weiss Essen - SC Freiburg II heute im Live-Ticker

Trainer Christoph Dabrowski muss jedenfalls einen schmerzhaften Ausfall hinnehmen. Abwehrchef Felix Götze fehlt krankheitsbedingt. Für ihn dürfte Mustafa Kourouma in die Mannschaft rücken. Auch Björn Rother ist aufgrund eines grippalen Infekts keine Option, während ein Einsatz von Torben Müsel offen ist. Er ist nach Wadenproblemen am Donnerstag wieder ins Training eingestiegen. Ob es für das Spiel gegen Freiburg reicht, bleibt abzuwarten.

+++ Weitere News und Hintergründe zu Rot-Weiss Essen +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: RWE