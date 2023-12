Rot-Weiss Essen: 3 VIP-Tickets für Halle-Spiel zu gewinnen

Das letzte Heimspiel des Jahres bestreitet Rot-Weiss Essen gegen den Halleschen FC (19.12., 19 Uhr). Sie können Karten für das Spiel gewinnen.

Nach fünf Siegen in Folge hat Rot-Weiss Essen in der 3. Liga zwei Dämpfer hinnehmen müssen. Auf das 1:2 beim FC Ingolstadt folgte am vergangenen Samstag ebenfalls eine 1:2-Niederlage, dieses Mal im eigenen Stadion gegen Zweitliga-Absteiger SV Sandhausen. Die Ausgangslage bleibt aber vielversprechend für RWE. Als Sechster hat die Mannschaft von Trainer Christoph Dabrowski nur drei Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz, das Polster nach unten ist aktuell sehr komfortabel.

Bis zur Winterpause bleiben RWE noch drei Spiele, um die gute Bilanz noch aufzupolieren. Für das letzte Essener Spiel des Kalenderjahres 2023 können Sie sogar Karten gewinnen und live im Stadion dabei sein. Am 19. Dezember (Dienstag) trifft Rot-Weiss im Stadion an der Hafenstraße auf den Halleschen FC. Anstoß ist um 19 Uhr.

Gewinnen Sie VIP-Karten für das RWE-Heimspiel gegen Halle

Gemeinsam mit MagentaSport verlosen wir 1x3 VIP-Karten und 1x2 Sitzplatzkarten für das RWE-Heimspiel. Nehmen Sie jetzt teil, das Gewinnspiel endet am 10. Dezember 2023. Alle Spiele der 3. Liga werden auch in dieser Saison live bei MagentaSport übertagen - als Einzelspiele und in der Konferenz.

Hier geht es zu unserem neuen RWE-Gewinnspiel. Seien Sie beim Spiel gegen den Halleschen FC dabei.

Bevor es für Rot-Weiss Essen in das Jahresfinale daheim gegen Halle geht, warten zwei weitere Aufgaben auf den Revierklub. Am kommenden Samstag (14 Uhr) geht es für RWE zum TSV 1860 München, ein echtes Traditionsduell im legendären Stadion an der Grünwalder Straße. Bei den Gastgebern gibt es aktuell viele Turbulenzen. 1860 hat sich an diesem Dienstag von Maurizio Jacobacci getrennt, auch Co-Trainer Stefan Reisinger muss gehen. Ob das ein Vorteil für RWE ist?

Rot-Weiss Essen mit zwei Heimspielen bis zum Jahresende

Eine Woche später gibt es das erste von zwei Heimspielen vor der Winterpause. Am Freitag, 15. Dezember (19 Uhr), ist Aufsteiger VfB Lübeck zu Gast in Essen. Anschließend folgt das Halle-Spiel.

