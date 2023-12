Rot-Weiss Essen: Das könnten die möglichen Transfers sein

Essen. Gerade erst sind die Drittliga-Fußballer in der Winterpause, da kommen schon die ersten Transfergerüchte auf.

In wenigen Tagen, am 1. Januar, öffnet das Winter-Transferfenster und ist bis zum 1. Februar 2024 geöffnet. Klar: Es wird wieder viel hin- und hergewechselt - und natürlich gehören auch Personal-Gerüchte zum Fußballgeschäft.Die Bild-Zeitung berichtet aktuell, dass Monju Momuluh heiß umworben wird. Der 21-jährige Außenbahnspieler besitzt bei Hannover 96 einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025. Jedoch kommt der pfeilschnelle und torgefährliche Offensivspieler bei den Profis nicht zum Einsatz.

In dieser Saison absolvierte Momuluh bis dato acht Begegnungen in der U23-Regionalliga-Reserve. Hier verbuchte der Rechtsaußen vier Tore und bereitete fünf weitere Treffer vor.Papa Paul macht sich Sorgen um seinen Jungen. „Ich war zuletzt nicht nur Vater, sondern auch Seelsorger. Er darf die Freude am Spiel nicht verlieren“, wird Momuluh senior in der Bild-Zeitung zitiert. Diese nennt mit den Drittligisten Arminia Bielefeld und Rot-Weiss Essen sowie Zweitligist 1. FC Kaiserslautern potentielle Abnehmer für Momuluh im kommenden Winter-Transferfenster. Ebenfalls sollen Vereine aus Belgien und Holland Interesse haben.

Wechselt mit Nelson Amadin ein Schalker zu RWE?

RevierSport hörte sich am Freitag (22. Dezember) in Momuluhs Umfeld um. Das Ergebnis der Recherche: Der heiß umworbene Flügelflitzer wird definitiv nicht zu RWE wechseln. Die Tendenz: Arminia Bielefeld. Derweil erfuhr unsere Redaktion, dass ein anderer Außenbahnspieler, der auch am liebsten über die rechte Seite kommt, ein Thema an der Essener Hafenstraße ist. Nämlich: Nelson Amadin vom FC Schalke 04. Dieser könnte, spätestens im Sommer, wenn der 1. FC Köln Marvin Obuz zurück in die Rhein-Metropole beordert, ein Thema werden.

Der 23-jährige Flügelflitzer der U23-Regionalliga-Mannschaft der Königsblauen saß gegen Fürth auf der Schalker Bank und gehörte erstmals zum 20er Spieltagskader von Trainer Karel Geraerts . Amadin hatte den Proficoach unter der Woche von seinen Qualitäten überzeugt. Für einen ersten Einsatz in der 2. Bundesliga langte es für den Niederländer, der bei Feyenoord Rotterdam ausgebildet wurde, aber nicht.

Auch ausländische Vereine melden Intersse an Schalker Nelson Amadin an

Doch die starken Leistungen in der Regionalliga West - 14 Spielen, fünf Tore - sind nicht nur Geraerts aufgefallen. Neben Rot-Weiss Essen sollen auch Vereine aus dem Ausland, allen voran aus Amadins Heimat, Interesse an dem dribbelstarken und torgefährlichen Amadin, dessen Vertrag im Sommer 2024 auf Schalke ausläuft, Interesse bekunden.

Ob sich RWE im Winter verstärken wird, ist offen. Das betonten die Verantwortlichen zuletzt immer wieder. Das Gegen-Argument liegt schließlich auf dem Tisch: 33 Punkte und Platz vier!

Dass sich bei diesen tollen Leistungen auch einige Essener Profis ins Rampenlicht gespielt haben, liegt auf der Hand. Das gilt auch für Lucas Brumme. Der 24-Jährige, der sich im vergangenen Sommer nach einer Verletzung bei RWE noch beweisen und für einen Vertrag empfehlen musste, gehört mittlerweile zu den Leistungsträgern im Team von Trainer Christoph Dabrowski.

Drei Drittligisten und ein Zweitligist sind an Lucas Brumme interessiert

Dieser funktionierte den eigentlichen Linksaußen aufgrund des Ausfalls von Ekin Celebi zum Linksverteidiger um. Das Resultat: Brumme liefert ab - 19 Spiele und vier Vorlagen!

Wie stark der gebürtige Berliner unterwegs ist, blieb auch der Konkurrenz nicht verborgen. Nach RS-Informationen haben gleich drei Drittligisten und ein Zweitligist schon ihre Fühler Richtung Brumme ausgestreckt. Doch die gute Nachricht für Rot-Weiss Essen ist: Brummes auslaufender Vertrag würde sich bei einer bestimmten Anzahl an Drittliga-Einsätzen - diese soll bei rund 25 Partien liegen - automatisch bis zum 30. Juni 2025 verlängern. Bis dato absolvierte Brumme alle 19 Begegnungen und ist auf dem besten Wege, dass die Verlängerungsklausel in Kraft tritt.

