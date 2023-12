Rot-Weiss Essen: Das waren die fünf emotionalsten Siege 2023

Essen Ein turbulentes, hochemotionales Jahr liegt hinter dem Drittligisten Rot-Weiss Essen: Wir schauen auf fünf denkwürdige Spiele 2023.

Abstiegskampf, Klassenerhalt, Pokalsieg, Derbydreier und eine klasse Hinrunde: Das Jahr bei Rot-Weiss Essen war, mal wieder, hochemotional. Wir schauen zurück auf fünf besondere Siege.

Platz fünf: 2:0-Heimsieg gegen den SC Freiburg II

Vier Spiele in Folge sieglos, im Niederrheinpokal mit Ach und Krach weitergekommen: Zu einem kritischen Zeitpunkt traf RWE am 1. April auf die U23 des SC Freiburg. Die Mannschaft stand unter großem Druck und hat geliefert. In einer Regenschlacht rang Rot-Weiss die Gäste nieder. Simon Engelmann brachte die Essener per Strafstoß in Führung, Ron Berlinski erzielte das zweite Tor. An schönen Fußball war nicht zu denken, aber das tat auch niemand an der Hafenstraße - ein Spaß war das im Sumpf, die eigentlich weißen Trikots tarnfarben vom Matsch, und es war ein wichtiger Sieg. Rot-Weiss Essen durfte durchatmen.

Das fühlt sich gut an: Rot-Weiss Essen feiert einen 2:0-Heimsieg gegen Freiburg II. Foto: Thorsten Tillmann / ffs

Platz vier: 2:0-Sieg im Finale des Niederrheinpokals

Die Klasse hatte RWE eine Woche zuvor gehalten, das Saisonziel in der Liga war damit erreicht. Eine Aufgabe stand aber noch an: das Pokalfinale gegen den aufmüpfigen Regionalliga-Nachbarn Rot-Weiß Oberhausen. Brisant sind die Spiele gegen RWO immer, im Finale ging es zudem um den Titel und um den Einzug in die erste Runde des DFB-Pokals. Es war zugleich der Ausstand von verdienten Größen wie Simon Engelmann, Felix Herzenbruch und Oguzhan Kefkir. Die beiden Letztgenannten erzielten schließlich die beiden Tore für Rot-Weiss - ein runder Abschluss für den Klub, die Fans und die Altgedienten, dann ging es in die wohlverdiente Sommerpause.

Da ist das Ding: Rot-Weiss Essen gewinnt den Niederrheinpokal. Foto: Thorsten Tillmann / FUNKE Foto Services

Platz drei: 2:1-Derbysieg gegen den MSV Duisburg

War das die Wachablösung? Jahrelang trennte Rot-Weiss Essen und den MSV Duisburg ein Sicherheitsabstand von ein paar Ligen. Es ist nun das zweite Jahr in Folge, dass beide in der Dritten Liga aufeinandertreffen, und am 28. Oktober gelang RWE der erste Sieg seit über 40 Jahren an der Wedau. Marvin Obuz schlenzte den Ball so schön in den Winkel, die verdiente Führung. Doch der MSV erzielte den Ausgleich. Alles deutete auf ein Remis hin, bis, ja, bis sich Musti Kourouma hochschraubte und ins Tor köpfte. In der Nachspielzeit.

Derby-Wahnsinn in Duisburg: RWE schockt den MSV Der randvoll gefüllte Gästebereich tickte aus

, Derbysieg!

Musti Kourouma (l.) war der Matchwinner in Duisburg. Foto: Thorsten Tillmann / FUNKE Foto Services

Platz zwei: 1:0-Derbysieg gegen Preußen Münster

Da waren sie wieder vereint, RWE und Preußen Münster. Die Essener setzten sich 2021/22 in einem irren Regionalliga-Showdown durch, die Münsteraner folgten ein Jahr später nach oben. Es war ein verdammt enges Spiel an der Hafenstraße, Torchancen auf beiden Seiten, Spannung lag in der Luft wie der Rauch der Pyrotechnik, die im Gästeblock gezündet wurde. Als Thomas Eisfeld in der Nachspielzeit den 1:0-Siegtreffer erzielte, herrschte Ruhe bei den Mitgereisten und ohrenbetäubende Freude bei allen Rot-Weissen. Was für ein wildes Derby-Ende!

Rot-Weiss Essen holte auch gegen Münster den späten Derbysieg. Foto: Thorsten Tillmann / FUNKE Foto Services

Platz eins: 2:1-Sieg bei der U23 des BVB

0:4 in Unterhaching, 0:5 daheim gegen Verl, Kapitän Felix Bastians freigestellt: Es wäre eine gnadenlose Untertreibung, zu behaupten, dass für RWE bei Dortmunds U23 ein bisschen was auf dem Spiel stand. Über 12.000 Fans waren an dem Freitagabend mit ins Westfalenstadion gefahren. Es sollte eine Wiedergutmachung, ein Schulterschluss, ein Wendepunkt werden. Das 2:1 setzte einiges frei. Wie immer, wenn es 2023 darauf ankam, hat die Mannschaft geliefert. Es folgten vier weitere Siege, RWE arbeitete sich Stück für Stück nach oben und kann zufrieden auf die Entwicklung in diesem Kalenderjahr zurückblicken.

Großer Jubel bei RWE nach dem Führungstreffer durch Mustafa Kourouma. Seine Berufung in die Startelf war eine der entscheidenden Änderungen von Trainer Christoph Dabrowski. Foto: Unbekannt

