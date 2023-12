Rot-Weiss Essen: Das waren die fünf schönsten Tore 2023

Essen Das Fußballjahr ist vorbei und wir schauen auf die fünf schönsten Tore 2023: Welche Treffer von Rot-Weiss Essen im Gedächtnis blieben.

Was in einem Tor alles drinstecken kann. Frust, der sich angestaut hat. Die Hoffnung einer ganzen Anhängerschaft. Genugtuung, die sich breit macht, wenn der Ball im Netz zappelt. Die Zeit bleibt stehen, Fans halten ihren Atem an. Zehntelsekunden bis zum Einschlag fühlen sich an wie Stunden. Wir listen Rot-Weiss Essens fünf schönste Tore in diesem Kalenderjahr auf.

Platz fünf: Engelmann netzt gegen 1860

Das ist ein klassischer Simon Engelmann. Der Ball wird abgefälscht, er beugt sich nach hinten, im Fallen köpft er den Ball ins Tor - in der Nachspielzeit. Es ist der Ausgleich zum 2:2-Endstand im Heimspiel gegen 1860 München. Der Haussegen hängt schief, Teile der aktiven Fanszene machen gegen Trainer Christoph Dabrowski mobil, und Engelmann hilft mit, ihn wieder gerade zu rücken. Der Ausgleichstreffer ist gleichzeitig das letzte Liga-Tor für den Aufstiegshelden. Der „Regler“ wird in 117 Spielen für Rot-Weiss Essen 72 Tore erzielt haben. Nicht schlecht.

Simon Engelmann regelt: In letzter Sekunde hat er den Ausgleich für Rot-Weiss Essen gegen 1860 München erzielt. Foto: Thorsten Tillmann / FUNKE Foto Services

Platz vier: Plechatys Schlenzer gegen den SC Verl

Sandro Plechaty schaut in den blauen Himmel und strahlt. Die Mitspieler herzen ihn, beglückwünschen den Flügelspieler zum Traumtor. Eine schöne Mitnahme, dann schlenzt Plechaty den Ball mit seinem vermeintlich schwachen linken Fuß in den Winkel. Das 1:0 gegen den SC Verl. Für Plechaty, in der Regionalliga Leistungsträger, findet die Saison 2022/23, die für ihn persönlich nicht immer gut verläuft, ein versöhnliches Ende. Ein klasse Treffer, keine Frage.

Sandro Plechaty machte im letzten Saisondrittel bei Rot-Weiss Essen wieder auf sich aufmerksam. Foto: Thorsten Tillmann / FUNKE Foto Services

Platz drei: Harenbrock trifft in Freiburg

Der Abschluss von Cedric Harenbrock ist das eine, die Vorarbeit das andere. Vinko Sapina dreht sich um die eigene Achse, nimmt Maß und rasiert mit seinem messerscharfen Pass den Rasen. Sechs Freiburger überspielt der Essener, Harenbrock ist auf und davon, guckt den Torwart aus und schießt platziert in die Ecke. Vor dem Gästeblock lassen sie sich feiern, am Ende siegt RWE 2:0, in Freiburg scheint die Sonne.

Cedric Harenbrock trifft für Rot-Weiss Essen. Foto: Tillmann/FFS

Platz zwei: Obuz packt im Derby den Hammer aus

Einen Gegenspieler, zwei Gegenspieler tanzt er aus, ehe er einfach abzieht. Eine Flugkurve so vollkommen, kein Zirkel dieser Welt könnte ihn so schön nachzeichnen. Was für ein Traumtor im Derby beim MSV Duisburg. Marvin Obuz weiß, welches Kunststück ihm da gerade gelungen ist und jubelt. Das Tor ebnet Rot-Weiss Essen den Weg zum Derbysieg in Duisburg. 2:1 gewinnt RWE an der Wedau, es ist der erste Dreier seit über 40 Jahren bei den Zebras.

Marvin Obuz (links) erzielte das Tor des Tages in Duisburg. Foto: Unbekannt

Platz eins: Eisfelds Kracher gegen den BVB II

Der Querschläger fliegt in hohem Bogen aus dem Strafraum und was dann folgt, spielt sich in Zeitlupe ab: Thomas Eisfeld schaut hoch, fixiert den Ball, macht ein paar Trippelschritte und zieht volley ab. Volles Risiko. Der Strahl schlägt im rechten Kreuzeck ein. Bei seinem Startelfcomeback haut der Routinier einfach mal einen raus. Der Frust, der sich bei ihm nach Wochen auf der Auswechselbank anstaut, entlädt sich in diesem Tor. „Manchmal gelingt mir sowas eben“, sagt er lapidar über den Treffer, der zur Auswahl beim „Tor des Monats“ der Sportschau stand. Der Treffer setzte sich nicht durch, ist aber auch viel mehr als das, nämlich: das Tor des RWE-Jahres.

Thomas Eisfeld hat Rot-Weiss Essen gegen den BVB auf die Siegerstraße geschossen. Foto: Unbekannt / firo

