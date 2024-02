Rot-Weiss Essen gegen den SSV Ulm live im TV und im Stream

Essen. Rot-Weiss Essen tritt am Samstag gegen den SSV Ulm an. Wir erklären, wie Sie das Drittliga-Topspiel live im TV sehen können.

Große Chance für Fußball-Drittligist Rot-Weiss Essen: Die Mannschaft von Trainer Christoph Dabrowski kann am Samstag den Tabellendritten SSV Ulm im direkten Duell von Platz drei verdrängen. „Ich verspüre eine riesige Freude, dass wir uns diese Situation und dieses Spiel erarbeitet haben“, sagte Dabrowski. „Wir sollten den Moment genießen und zeigen, dass wir in der Lage sind, das Stadion zum Kochen zu bringen.“ Um den Relegationsrang zu erobern, benötigt RWE im Stadion an der Hafenstraße einen Sieg.

Am vergangenen Samstag gelang den Essenern mit dem 3:1 beim Spitzenreiter Jahn Regensburg ein Coup. Der überraschende Erfolg kann ihnen jetzt zusätzliches Selbstvertrauen geben, der Traum vom Aufstieg lebt weiter. RWE liegt als Tabellenvierter ktuell zwei Punkte hinter Ulm.

„Die Tabelle lügt nicht“, betonte Dabrowski. „Die Ulmer spielen eine super Saison. Das ist eine sehr intensive, laufstarke Mannschaft, die über ein sehr gutes Kollektiv verfügt und ein super Umschaltspiel hat. Wir respektieren den Gegner maximal, aber wir sind zuhause an der Hafenstraße und wollen zeigen, dass wir richtig Qualität haben.“

RWE-Trainer Christoph Dabrowski bei MagentaSport am Mikrofon. Foto: Jan Fromme / firo Sportphoto

Rot-Weiss Essen - SSV Ulm 1846 am Samstag live: Die Rahmendaten zur Live-Übertragung

Datum: Samstag, 17.02.2024

Samstag, 17.02.2024 Anstoß: 14 Uhr

14 Uhr Ort: Stadion an der Hafenstraße

Stadion an der Hafenstraße Wettbewerb: 3. Liga

3. Liga Übertragung: Magenta Sport

Rot-Weiss Essen - SSV Ulm 1846 am Samstag live im TV und Stream: Wer übertragt das Spiel der 3. Liga?

Das Spiel zwischen Rot-Weiss Essen und dem SSV Ulm wird nur bei MagentaSport übertragen. Moderator ist Tobias Schäfer, Reporter ist Markus Höhner. Die Vorberichte beginnen dort um 13.45 Uhr, Anstoß ist um 14 Uhr.

Der Anbieter zeigt jedes Drittliga-Spiel in voller Länge. Interessierte brauchen bei dem Streamanbieter der Telekom ein Abo, um sich das Spiel anschauen zu können. MagentaSport kostet für Kunden des Mobilfunkanbieters im Jahresabo 7,95 Euro pro Monat, im Monatsabo 12,95 Euro. Kunden ohne Telekom-Vertrag zahlen 12,95 Euro monatlich im Jahresabo bzw. 19,95 Euro im Monatsabo.

Den Link zur Übertragung des RWE-Spiels gegen den SSV Ulm finden Sie hier.

Rot-Weiss Essen - SSV Ulm am Samstag live im Live-Ticker

Wer nicht im Stadion an der Hafenstraße dabei sein kann und auch keine Gelegenheit hat, die Partie heute im TV oder Stream zu verfolgen, für den ist der Live-Ticker eine Option. Alle Tore und die wichtigsten Ereignisse bietet er zum Spiel von Rot-Weiss Essen gegen den SSV Ulm

Hier geht es zum RWE-Ticker

Im Live-Ticker-Center können Sie selbstverständlich auch allen anderen Spielen und den wichtigsten Ligen folgen. Alle News, den Spielbericht mit Abpfiff und die Hintergründe zum Spiel von Rot-Weiss Essen gegen Ulm gibt es auch auf unserem Portal.

