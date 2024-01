Rot-Weiss Essen: Plechaty verletzt - drei Monate Pause

Essen Rot-Weiss Essens Sandro Plechaty hat sich verletzt und wird seiner Mannschaft für mehrere Monate fehlen. So lautet die Diagnose.

Bitter: Sandro Plechaty hat sich beim Testspiel gegen den 1. FC Köln (4:4) am vergangenen Samstag einen Innenbandriss zugezogen. Er wird Rot-Weiss Essen voraussichtlich drei Monate fehlen. Das gab der Fußball-Drittligist an diesem Dienstag bekannt.

Beim 120-Minuten-Test gegen den Bundesligisten kam der Außenbahnspieler in der zweiten Hälfte zum Einsatz. In der laufenden Drittliga-Runde brachte es der 26-Jährige bislang auf vier Kurzeinsätze. In den letzten beiden Spielen 2023 schaffte es Plechaty nicht in den Kader - es ist nicht die Runde des variabel einsetzbaren Flügelspielers, dessen Vertrag in diesem Sommer ausläuft. Frühestens Anfang April wird er somit wieder auf dem Platz stehen und sich für eine Vertragsverlängerung empfehlen können.

Rot-Weiss Essen: Teambuilding und Testspiel

Die Mannschaft befindet sich derweil für zwei Tage im oberbergischen Waldbröl. Dort absolviert die Mannschaft eine Art Teambuildingstrainingslager. In dem Selbstversorgerhaus verbringt das Team den Dienstag sowie den Mittwoch - auf Wunsch von Trainer Christoph Dabrowski. Bereits in der Vergangenheit, so zum Beispiel im Trainingslager im Sommer, hatte RWE Teambuildingsmaßnahmen in der Natur angesetzt. Auf ein Trainingslager im sonnigen Süden verzichtete der Klub aus finanziellen Gründen.

An diesem Samstag empfängt RWE dann den FSV Zwickau zum letzten Test der Wintervorbereitung, ehe am Freitag (19. Januar, 19 Uhr) das erste Drittliga-Spiel in diesem Kalenderjahr stattfinden. Rot-Weiss gastiert dann bei Erzgebirge Aue. Zehn Punkte Vorsprung auf die Abstiegsränge, fünf Zähler Abstand auf Platz drei: Aue steht ebenfalls im Verfolger-Mittelfeld und dürfte ambitioniert in die Rest-Saison gehen.

FCE-Trainer Pavel Dotchev ist sich, wie er von den Vereinskanälen zitiert wird, sicher, dass seine Elf nicht „im Niemandsland der Tabelle“ verharren wolle. Am Wochenende testete Erzgebirge gegen Hertha BSC. 2:0 gewann der Zweitligist das Testspiel.

