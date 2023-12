Rot-Weiss Essen: So ist der Stand bei Celebi und Eisfeld

Essen. Rot-Weiss Essen empfängt Sandhausen – erstmals überhaupt treffen beide Klubs aufeinander. Was die Trainer vor dem Drittliga-Duell sagen.

Humor hat er ja, der Badener. „Endlich können wir mal mit vergleichbarer Fanstärke antreten“, sagte Volker Piegsa, als während der Corona-Pandemie feststand, dass die zweite Liga mit Geisterspielen fortgesetzt wird. Ja, der SV Sandhausen, dessen Geschäftsführer Piegsa ist, ist kein Publikumsmagnet.

Dafür gibt es in der Region zu viele Klubs, die größer sind: Den Karlsruher SC, Waldhof Mannheim, nach Stuttgart ist es auch nicht weit, und im Kraichgau sitzt mit der TSG Hoffenheim auch ein Bundesligist – doch ob dieser attraktiver ist als der SVS, ist die andere Frage.

Rot-Weiss Essen: Gegner Sandhausen hat keinen Bammel vor der Kulisse

Sei’s drum: Eine Premiere steht für den Klub an, und etwa 200 Fans werden mitkommen, wenn Sandhausen erstmals überhaupt auf Rot-Weiss Essen trifft, erstmals vor über 15.000 Essener Heim-Fans im Stadion an der Hafenstraße spielt. Und die Gäste-Anhänger sind es gewohnt, in der Unterzahl zu sein. „Das sollte uns beflügeln, vor so einer Kulisse zu spielen“, betont jedoch Jens Keller. Der ehemalige Schalke-Trainer, seit rund einem Monat in Amt und Würden beim SVS, freut sich auf die Hafenstraße: „Dort brennt es immer.“

Jens Keller: Mit Sandhausen zurück ins Rampenlicht?

Man darf schreiben: Für Sandhausen ist es ein brutal wichtiges Spiel. Schwarz-Weiß will unbedingt aufsteigen, hat einen Kader zum Zunge schnalzen zusammengestellt und liegt drei Punkte hinter RWE. „Es sind nur wenige Vereine drei Punkte vor uns, deshalb sind wir wieder dick im oberen Bereich, wenn wir in Essen gewinnen“, weiß Keller.

Bitter für ihn: Sturm-Leistungsträger Rouwen Hennings fällt verletzt aus. Bei RWE wird hingegen Abwehr-Leistungsträger Felix Götze fehlen, Pattsituation. Christoph Dabrowski ist eigentlich kein Trainer, der schon Tage im Voraus Details zur Aufstellung preisgibt. Wer Götze ersetzen wird, steht aber schon fest. Keine Überraschung: Mustafa Kourouma heißt er.

Macht Fortschritte: Rot-Weiss Essens Thomas Eisfeld. Foto: Thorsten Tillmann / FUNKE Foto Services

Celebi und Eisfeld von RWE machen Fortschritte

Ansonsten, erzählt Dabrowski, fehlen nur die Langzeitverletzten wie Fabian Rüth. Ekin Celebi „hat schon Teile des Trainings mitgemacht und macht Fortschritte“, berichtet der RWE-Trainer. „Und Thomas Eisfeld hat die letzten Einheiten voll absolviert.“ Er werde demnächst wieder eine Option sein und wird damit den internen Konkurrenzkampf erhöhen.

Apropos: Vorstand und Aufsichtsrat haben ziemlich forsche Töne von sich gegeben, man erinnere sich an Marcus Uhligs Worte auf der Jahreshauptversammlung. Überwintert RWE in diesen Tabellenregionen, dann werde man alles versuchen, um noch Gelder für Transfers locker zu machen. Beim Livetalk, zu dem Uhlig an diesem Mittwoch in unserem Medienhaus zu Gast war, bekräftigte er das. Ob die Essener Profis das beschäftigt?

RWE: Mannschaft ist nur auf den Erfolg aus

„Ich glaube nicht“, antwortet Dabrowski, „dass die Spieler sich Gedanken machen, ob der Verein Transfers nachschießt. Sie machen sich Gedanken darüber, das nächste Spiel zu gewinnen und Maximales herauszuholen, da wir uns eine tolle Ausgangsposition gebracht haben.“ Sein Team „schnuppert in Bereichen, in denen uns viele nicht gesehen haben. Das ist eine Chance. Ich habe das Gefühl, dass die Jungs darauf heiß sind, unabhängig davon, welche Möglichkeiten der Verein hat.“

Das Ziel ist ja klar: RWE möchte sich gegen Sandhausen in eine noch bessere Position bringen – und den Konkurrenten auf Distanz halten.

