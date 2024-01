RWE: Die neueste Hilfsaktion von Uralt-Ultra-Präsident Happo

Essen. Diesmal gibt es Unkaputtbar-Karten für Sozialprojekt „Nordfünkchen Altenessen“ zu erwerben. Am Stand der FFA vor Zwickau- und Viktoria-Spiel

Die „Uralt-Ultras and Friends“ von RWE-Urgestein Helmut Tautges alias Happo, die sich gerne und oft auch sozial engagieren, haben sich mal wieder eine schöne Aktion einfallen lassen: Um der Altersarmut gerade im Essener Norden die Rote Karte zu zeigen, haben sie drei Karrikaturen auf Karten drucken lassen, die bei den Heimspielen gegen den FSV Zwickau und Viktoria Köln am Stand der FFA verkauft werden. Begünstigte werden die „Nordfünkchen Altenessen“ sein, ein soziales Projekt im Essener Norden (nordfünkchen.de), für das sich die erste Vorsitzende Michael Müller intensiv einsetzt.

Künstlerin Katharina Theine hat die Motive gestaltet

Uralt-Ultra-Präsident Happo: „Wir Uralten sind ja selbst nicht mehr die Jüngsten, doch zum Glück geht es uns unterm Strich gegenüber den Betroffenen weitaus besser. Wir waren uns schnell einig, wenigstens ein klein wenig die wertvolle Arbeit vom Nordfünkchen-Team zu unterstützen und damit auch das Thema Altersarmut in den Fokus zu rücken.“

Motiv zwei der Dreierserie. Foto: Helmut Tautges / Uralt Ultras

Darum ließen die Uralt Ultras einige hundert Karten mit drei „Unkaputtbar“-Motiven anfertigen, sie stammen aus der Feder der Künstlerin Katharina Theine. Rainer Koch, Direktor Marketing bei Rot-Weiss Essen, gab sofort seine Zustimmung, das RWE-Logo für diese Aktion verwenden zu dürfen, wofür die Initiatoren sehr dankbar sind.

Die Karten werden als Dreier-Set zum Preis von 5€ verkauft; nicht nur der Erlös, sondern sämtliche Einnahmen aus dem Verkauf gehen ohne Abzug an das Nordfünkchen. Happo mit seinem berühmten verschmitzten Gesichtsausdruck: „Wie immer gilt, wer mehr geben möchte und kann, dem legen wir keine Steine in den Weg.“

Mehr News zu Rot-Weiss Essen

Die Exemplare sind nicht nur am FFA-Stand erhältlich, sondern werden gerne auch per Post nach Hause und in alle Welt verschickt. Ab 19,07€ geht das Porto auf den Deckel der Uralten. Dazu braucht man nur eine Mail über den Kontaktweg auf der Homepage „tollhaus-hafenstrasse.de“ zu schicken.

Motiv drei der Dreierserie. Foto: Helmut Tautges / Uralt Ultras

Spendengelder können auch gerne überwiesen werden: Kontoinhaber Helmut Tautges, IBAN: DE 19 3606 0591 0002 8402 88, BIC: GENODED1SPE, Verwendungszweck: Nordfünkchen. Auch über Paypal ist eine Überweisung möglich: Helmut Tautges, helmitaugenix@web.de.

Unter allen Gönnern, die ihren Namen hinterlassen, wird am Ende ein besonderes Stück verlost: Ein Modell des Georg-Melches-Stadions hinter Glas, rot beleuchtet (Maße 28cmx20cm). Dr. Andreas Lahr war der großzügige Spender.

+++ Berichte, Interviews, Hintergründe: Unsere RWE-Reporter berichten täglich. Bestellen Sie hier den kostenlosen WAZ-Newsletter zu Rot-Weiss Essen +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: RWE