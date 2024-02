RWE: Pokalspiel gegen KFC doch nicht vor 10.000 Zuschauern?

Essen Das Niederrheinpokalspiel von RWE beim KFC Uerdingen sollte vor großer Kulisse ausgetragen werden. Ob es dazu kommt, ist fraglich.

Am 5. Januar 2024 gab der KFC Uerdingen voller Stolz bekannt, dass die Spiele des Oberligisten in der heimischen Grotenburg ab sofort nicht mehr, wie in den letzten zehn Monaten, vor 2500 Zuschauern, sondern vor 10.000 Fans absolviert werden können. „Die Öffnung aller Sitzplatzblöcke und vor allem der überdachten Stehplätze ist ein ganz wichtiger Meilenstein für uns. Es ist direkt nochmal eine ganz andere Atmosphäre, wenn Zuschauer direkt unten im Block am Spielfeldrand stehen, und das wird uns sicherlich zusätzlichen Schub geben“, berichtete KFC-Präsident Marc Schürmann.

Nur eine Woche später folgte dann auch schon der erste Nackenschlag in 2024: Der KFC Uerdingen benötigt in absehbarer Zeit 500.000 Euro, um die Oberliga-Saison 2023/2024 beenden zu können. Nach aktuellem Stand fehlen immer noch 350.000 Euro. Und nun flattert die nächste schlechte Nachricht ins KFC-Haus: Am 6. März sollte es eigentlich zum großen Niederrheinpokal-Viertelfinale gegen Rot-Weiss Essen kommen - dann vor 10.000 Fans. Doch das wird wohl nicht der Fall sein. Das Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste (ZIS) macht den KFC-Plänen einen Strich durch die Rechnung und gab kein grünes Licht für das neue Fassungsvermögen von 10.000 Plätzen in der Grotenburg.

RWE: Stadion von Pokalgegner Uerdingen laut ZIS noch nicht geeignet für Risikospiele

„Dieses Stadion befindet sich immer noch in einer mehrjährigen Umbaumaßnahme. Nach hier vorliegenden Erkenntnissen sind die Baumaßnahmen nicht abgeschlossen. Zudem liegen (hier) noch nicht alle notwendigen Konzepte vor. Dies gilt insbesondere für die bauordnungsrechtliche Abnahme zur Inbetriebnahme“, heißt es im offiziellen Statement des ZIS. Kurzum: Die Grotenburg ist für ein Risikospiel, wie gegen RWE, nicht geeignet. Zumindest nicht für 10.000 Fans.

Marcus John, Trainer und Sportchef des KFC Uerdingen, wollte und konnte sich auf Nachfrage des RevierSport zu diesem Thema nicht äußern. „Ich kenne bis dato auch nur die Presseberichte. Ich konnte mit keinem Verantwortlichen in dieser Sache bisher Rücksprache halten“, meinte John. Viel mehr konzentriert sich John auf den sportlichen Bereich. John betont: „In diesem Bereich kann ich aktiv Veränderungen und Verbesserungen vornehmen. Finanziell sowie infrastrukturell sind mir leider die Hände gebunden. Da müssen andere Personen entscheiden.“

