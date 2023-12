RWE-Talk: Was für einen neuen Dabrowski-Vertrag nötig ist

Essen. Rot-Weiss Essen hat spielfrei –Themen gibt es aber genug. Wir sprechen über die Liga, das Restprogramm und eine Verlängerung von Dabrowski.

Rot-Weiss Essen hatte an diesem Wochenende spielfrei, wir talken trotzdem: Bei „Vonne Hafenstraße“ spricht Moderatorin Kira Alex mit den beiden RWE-Reportern Ralf Wilhelm und Justus Heinisch über die Themen, die den Drittligisten bewegen.

Natürlich, das Restprogramm: Zwei Spiele stehen noch an in diesem Kalenderjahr. An diesem Freitag kommt der VfB Lübeck, am darauffolgenden Dienstag der Hallesche FC nach Essen. Zwei Siege sind fast schon Pflicht – beide Gegner stecken im Rennen um den Klassenerhalt. Natürlich sei in der Dritten Liga kein Gegner zu unterschätzen, dennoch: „Rot-Weiss Essen sollte sich nicht kleiner machen als sie sind, das ist ein Spiel, das man gewinnen sollte“, meint Heinisch.

Rot-Weiss Essen: Berlinski oder Vonic?

Die Lübecker haben die zweitschlechteste Defensive der Liga. Der richtige Gegner für Rot-Weiss? Die schlechten Abwehr-Werte haben keine Aussagekraft, sagt Wilhelm, der in jedem Falle Ron Berlinski im Sturm starten lassen würde. Leonardo Vonic habe zuletzt keine Torgefahr ausgestrahlt, betont der Reporter. Es sei Zeit für einen Wechsel im rot-weissen Angriff.

Im Talk diskutiert das Trio zudem über Christoph Dabrowski, dessen Vertrag am Ende dieser Saison ausläuft. Ein Youtube-User unseres Talks meint, man solle schnell mit dem Trainer verlängern, denn auch andere Klubs könnten auf ihn aufmerksam werden. Viele Argumente hat er auf seiner Seite: Die Mannschaft hat sich im Vergleich zur Vorsaison immens verbessert. Doch am Ende sollte es nicht nur ums Sportliche gehen, sondern auch darum, ob Dabrowski und Rot-Weiss Essen weiter eine gemeinsame Vision haben, meinen die Reporter.

Wer die Gewinner und Verlierer der bisherigen Saison sind, was sich im Laufe der Hinrunde getan hat – diese endet schon nach dem Flutlichtspiel gegen den VfB Lübeck – und weitere Themen besprechen Alex, Wilhelm und Heinisch bei „Vonne Hafenstraße“. Zu Schauen gibt es die Folge, wie immer, auf waz.de, reviersport.de und youtube.com. Bei Fragen, Anmerkungen oder Feedback können Sie uns jederzeit eine Mail schreiben an vonnehafenstrasse@funkemedien.de. Viel Spaß beim Zuschauen!

