Essen. Fans von Rot-Weiss Essen dürfen sich freuen: Zwei Auswärtsspiele in der 3. Liga werden live im Free-TV übertragen, Spiele des MSV Duisburg nicht.

Für Rot-Weiss Essen geht es nach der 0:2-Niederlage beim TSV 1860 München Schlag auf Schlag: Am Samstag (10. Februar, 14 Uhr) geht es zum Spitzenreiter SSV Jahn Regensburg, eine Woche später (Samstag, 17. Februar, 14 Uhr) kommt der Tabellendritte SSV Ulm 1846 an die Hafenstraße, bevor es zum aktuellen Vize der 3. Liga, Dynamo Dresden (Samstag, 24. Februar, 14 Uhr) geht.

Für die RWE-Fans, die die Spiele gerne vor dem TV-Gerät verfolgen, gibt es nun gute Nachrichten: Denn die Begegnungen in Regensburg und in Dresden werden live im Free-TV übertragen. Das Spiel in Regensburg zeigt der Bayerische Rundfunk (BR), der Kracher in Dresden wird vom WDR übertragen.

Die Regionalsender WDR, NDR, MDR, SWR und BR gaben bekann bekannt, welche Drittliga-Spiele sie bis Anfang März zeigen werden. Eine Begegnung des MSV Duisburg ist nicht dabei.

3. Liga mit Rot-Weiss Essen live im Free-TV: Eine Übersicht

Samstag, 10. Februar, 14 Uhr

SSV Ulm 1846 - SV Waldhof Mannheim (SWR)

SSV Jahn Regensburg - Rot-Weiss Essen (BR)

Samstag, 17. Februar, 14 Uhr

VfB Lübeck - Preußen Münster (NDR / WDR)

Sonntag, 18. Februar, 16.30 Uhr

Erzgebirge Aue - Dynamo Dresden (MDR)

Samstag, 24. Februar, 14 Uhr

Dynamo Dresden - Rot-Weiss Essen (WDR)

SSV Jahn Regensburg - Erzgebirge Aue (BR / MDR)

Samstag, 2. März, 14 Uhr

TSV 1860 München - SSV Ulm 1846 (BR / SWR)

Hallescher FC - Dynamo Dresden (MDR)

Samstag, 9. März, 14 Uhr

SSV Jahn Regensburg - FC Ingolstadt 04 (BR)

1. FC Saarbrücken - Erzgebirge Aue (SR / SWR / MDR)

