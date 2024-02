Nach „Nowak Raus“-Rufen - RWO mit der nächsten Punkteteilung

Oberhausen Rot-Weiß Oberhausen muss sich gegen Tabellenvorletzten SV Lippstadt mit einem 1:1 begnügen. Kleeblatt-Fans fordern Nowak-Entlassung.

Nach der Nullnummer zum Jahresauftakt im Nachholspiel bei der U23 von Borussia Mönchengladbach musste sich Fußball-Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen auch im ersten Heimspiel des Jahres vor 2481 Zuschauern mit einer Punkteteilung zufrieden geben. Gegen den SV Lippstadt reichte es für RWO trotz einer 1:0-Pausenführung nur zu einem 1:1.

RWO musste neben den verletzungsbedingten Ausfällen von Nico Klaß (Rücken), Fabian Holthaus (Knieverletzung), Michel Niemeyer (Schambein) und Oguzhan Kefkir (Krankheit) auch auf die gesperrten Cottrell Ezekwem (Gelb-Rot), Pierre Fassnacht, Tim Stappmann und Kerem Yalcin (jeweils fünfte Gelbe Karte) verzichten. Während Marius Kleinsorge erstmals nach seinem Riss des Syndesmosebandes im vergangenen September gegen den Spitzenreiter 1. FC Bocholt wieder im Kader stand, nahm auch Winterneuzugang Phil Sieben, der zuletzt bei Roda Kerkrade unter Vertrag stand, zunächst auf der spärlich besetzten Ersatzbank platz.

Bereits vor dem Anpfiff war die Stimmung auf den Rängen angespannt. Mit lautstarken „Trainer Raus“-Rufen und gleich mehreren Bannern („Nowak Raus!“) demonstrierten die Kleeblatt-Ultras auf der Revierkraft-Tribüne ihren Unmut gegenüber dem RWO-Coach Jörn Nowak, die ansonsten den Support während der gesamten 90 Minuten einstellten.

RWO-Kapitän Sven Kreyer bringt die Kleeblätter in Front

Auf dem Platz selbst ließen sich die Spieler davon zunächst nicht aus dem Konzept bringen. Wie schon im Hinspiel, welches RWO mit 4:1 gewann, erzielte auch dieses Mal Sven Kreyer den Führungstreffer für die Hausherren. Der Kapitän fasste sich aus knapp 16 Meter ein Herz und verwandelte trocken zum 1:0 (5.). Fast hätte Kreyer sechs Minuten später erneut zugeschlagen. Doch nach feiner Vorarbeit von Moritz Stoppelkamp über die linke Seite verpasste der Angreifer die Hereingabe ins Zentrum denkbar knapp. Und auch kurz darauf war es erneut das Gespann Stoppelkamp/Kreyer, wobei Lippstadts Keeper Steffen Westphal den Schuss aus der Drehung parieren konnte (30.).

Ab Mitte der ersten Halbzeit nahmen auch die Gäste am Offensivspiel teil und hatten vor dem Pausenpfiff gleich zweimal die große Chance zum Ausgleich. Doch während Gerriet Kaiser nach Fehler von Tanju Öztürk den Ball knapp neben das RWO-Gehäuse setzte (40.), behielt Kleeblatt-Schlussmann Robin Benz im Eins-gegen-Eins mit Lars Holtkamp die Oberhand und vereitelte per starker Fußabwehr das 1:1 (42.).

Erst Pfosten, dann trifft SV Lippstadt zum Ausgleich

Der erste Abschluss in den zweiten 45 Minute gehörte derweil den Rot-Weißen: Nach einem Abpraller leitete Rinor Rexha den Ball zu Kreyer weiter, der daraufhin zu Stoppelkamp flankte, dessen Kopfball aber knapp über die Latte segelte (47.). Stattdessen der Treffer auf der anderen Seite: Nach einem Missverständnis in der RWO-Defensive war es letztlich Viktor Maier, der aus kürzester Distanz keine Mühe hatte einzuschieben (57.). Ein Gegentor, welches nicht überraschend kam, hatte Maier doch bereits 180 Sekunden zuvor den Pfosten getroffen.

RWO zeigte sich um eine passende Antwort bemüht. Moritz Montag setzte mit einem feinen Heber Sebastian Mai in Szene, der aus acht Metern vor Westphal zum Abschluss kam, die Kugel aber trotz guter Annahme drüber schoss (70.). Aber auch Robin Benz hatte in der Schlussphase einiges zu tun und musste gleich zweimal in höchster Not retten (74.).

Da auch der Freistoß von Stoppelkamp aus 25 Metern nur an den Außenpfosten ging, blieb es bei der Punkteteilung (81.).

RWO gegen SV Lippstadt: So haben sie gespielt

RWO: Benz; Montag, Öztürk, Burghard, Ngyombo (78. Donkor), März, Rexha (61. Sieben), Stoppelkamp, Boche, Mai, Kreyer.

SV Lippstadt: Westphal; Oemek, Termin (46. Wagner), Holtkamp, Fischer, Munsters (71. Holtkamp), Ufuj, Klann, Demirarslan, Kaiser (46. Altun), Maier (83. Kohl).

Tore: 1:0 Kreyer (5.), 1:1 Maier (57.).

Gelbe Karten: - / Holtkamp, Altun, Demirarslan, Maier, Örnek, Westphal.

Schiedsrichter: Francisco Lahora Chulian.

