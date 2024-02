RWO: Offiziell! Trainer Jörn Nowak muss gehen

Oberhausen Rot-Weiß Oberhausen hat sich von Trainer Jörn Nowak getrennt. Die Mannschaft wurde am Dienstagmorgen über die Entscheidung informiert.

Eine große Überraschung ist das nicht mehr: Rot-Weiß Oberhausen hat sich von Trainer Jörn Nowak getrennt. Am Dienstagmorgen machte der Fußball-Regionalligist den Entschluss offiziell, den Vorstand, Aufsichtsrat und sportliche Leitung am Montagabend bei einer gemeinsamen Sitzung getroffen hatten. Zuletzt hatte es bereits Proteste der Fans gegen den 37-Jährigen gegeben.

„Die Entscheidung wurde nach kontroversen Diskussionen gefällt. Die Unruhe der letzten Tage im Verein auf verschiedene Ebenen, auch im sportlichen Bereich, hat diese Reaktion erfordert“, teilten die Oberhausener am Dienstag mit. „Wir bedanken uns bei Jörn Nowak für die geleistete Arbeit und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute.“ Verantwortliche des Klubs kamen in der Pressemeldung nicht zu Wort.

RWO: Mike Terranova übernimmt vorerst von Nowak

Zunächst setzen die Kleeblätter auf eine Interimslösung: Mike Terranova kehrt zurück an die Seitenlinie. Der langjährige Trainer hatte zu dieser Saison die Nachwuchsleitung bei RWO übernommen, springt nun wieder beim Viertliga-Team ein. Viel Zeit zur Vorbereitung auf das erste Spiel bleibt ihm nicht. Bereits am Dienstagabend steht das Nachholspiel bei der SSVg Velbert an (19.30 Uhr).

Nowak stand seit Sommer in Oberhausen in der Verantwortung, wo er früher bereits als Spieler und Sportlicher Leiter aktiv war. Seine Bilanz als Coach liest sich ordentlich: 44 Punkte holte RWO unter der Regie des 37-Jährigen in 23 Pflichtspielen, nur drei Partien gingen verloren. Im Niederrheinpokal stehen die Rot-Weißen im Halbfinale, in der Regionalliga West belegen sie den sechsten Tabellenplatz und könnten durch einen Sieg im Nachholspiel gegen Velbert bis auf sechs Punkte an den Aufstiegsplatz heranrücken.

Zum Verhängnis wurde Nowak wohl eher ein Disput mit den eigenen Anhängern. Die aktive Fanszene hatte sich beim 1:1 gegen den SV Lippstadt am vergangenen Freitag klar gegen den gebürtigen Leipziger positioniert und mit einem Transparent dessen Rauswurf gefordert. In einem offenen Brief untermauerten die Fans ihren Unmut gegenüber Nowak. Nun haben sie ihren Willen erhalten.

