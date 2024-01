Ex-Schalke-Stürmer Michael Frey wechselt nach England

Nach der 1:4-Niederlage beim 1. FC Kaiserslautern steht Schalke 04 am Abgrund. Die Fans sind sauer, die Profis leisten sich unerklärliche Fehler – die Neven liegen blank. In unserem Video-Format 19:04 – der Schalke-Talk analysieren die Schalke-Reporter Andreas Ernst (Funke Sport) und Robin Haack (WAZ Gelsenkirchen) zusammen mit Sinan Sat (WAZ Gelsenkirchen) die Blamage.

Gelsenkirchen Nach seinem Leih-Ende auf Schalke kam Frey bei Royal Antwerpen nicht mehr zum Einsatz. Nun nimmt der Stürmer einen neuen Anlauf in England.

Der ehemalige Schalke-Stürmer Michael Frey hat einen neuen Verein gefunden. Vom belgischen Erstligisten Royal Antwerpen wechselt der 29 Jahre alte Schweizer zu den Queens Park Rangers in die zweite Liga Englands.

„Ich bin wirklich sehr glücklich, hier zu sein“, sagte der bullige Stürmer bei seiner Vorstellung. „QPR ist ein großer Verein mit einer großen Geschichte, einem wunderschönen Stadion und Top-Fans. Für Schweizer Spieler ist es eine große Sache, in Großbritannien zu spielen, daher war ich sehr froh, als ich zum ersten Mal vom Interesse hörte.“

Bei den Super Hoops hofft Frey auf mehr Spielzeit als zuletzt in Belgien. Denn seit seiner Rückkehr von Schalke 04 im Sommer 2023 kam der 29-Jährige bei Antwerpen nicht zum Einsatz. Auch zuvor bei den Schalkern wurde er nicht glücklich. Als Leihspieler kam er in der Bundesliga-Rückrunde 2022/23 immerhin 15-mal zum Einsatz, doch ein Tor gelang ihm für die Königsblauen nicht (drei Vorlagen).

Ex-Schalke-Stürmer Michael Frey als Hoffnung im Abstiegskampf von QPR

Mit seinem Wechsel zu Queens Park Rangers wagt Frey nun ein weiteres Auslandsabenteuer. Nach dem Start seiner Karriere beim BSC Young Boys spielte er in Frankreich, der Türkei, in Deutschland und Belgien. Vor allem in Belgien zeigte sich Frey treffsicher. 50 Tore erzielte er in 100 Einsätzen für den SK Beeveren und Royal Antwerpen.

„Ich habe viele Tore geschossen, aber ich spreche nicht wirklich gern über mich selbst oder meine Stärken“, sagte er im Zuge seiner Unterschrift bei QPR. „Ich muss es auf dem Platz zeigen, möchte der Mannschaft helfen. Es ist immer besser, sich an Taten messen zu lassen.“

Gefordert ist Michael Frey beim Klub aus dem Nordwesten Londons im Abstiegskampf – denn dem einstigen Erstligisten droht der Abstieg aus der Championship. Nach 29 Spieltagen liegen die Queens Park Rangers lediglich auf Rang 22 von 24 Teams. Der Rückstand auf den ersten Nicht-Abstiegsplatz beträgt drei Zähler.

