Ex-Schalker Rodrigo Zalazar mit Top-Quote in Portugal

Gelsenkirchen Beim SC Braga ist Mittelfeldspieler Rodrigo Zalazar der Mann der Stunde. Doch nicht nur auf dem Rasen überzeugt der Ex-Schalker.

Bei Rodrigo Zalazar scheint derzeit alles zu klappen – auch abseits des Fußballfeldes. Erst in der vergangenen Woche bewies der 24 Jahre alte Mittelfeldspieler nämlich, dass er mehr kann als nur Kicken. Bei der Gala Legião de Ouro, der traditionellen Klub-Gala des SC Braga, überzeugte Zalazar am Klavier. In feinem Anzug spielte er auf der Bühne den Hit „Clocks“ von der US-Band Coldplay und bekam dafür reichlich Applaus.

Geehrt wurden bei der Gala die Sportler des Jahres beim SC Braga, wo neben Fußball auch erfolgreich Futsal und andere Sportarten getrieben werden. Für Rodrigo Zalazar, der erst im Sommer für fünf Millionen Euro Ablöse von Schalke 04 nach Portugal gewechselt war, gab es zwar keine Auszeichnung, doch mit seinen Leistungen auf dem Rasen bewirbt er sich aktuell für eine Ehrung im kommenden Jahr.

Ex-Schalker Rodrigo Zalazar mit sieben Scorerpunkten in sechs Spielen

Denn Zalazar hat sich nach leichten Startschwierigkeiten in der neuen Heimat zu einem Schlüsselspieler des FC Braga entwickelt. Seit Beginn des Jahres 2024 ist der offensive Mittelfeldspieler unter Trainer Artur Jorge endgültig Stammkraft. Beachtlich ist dabei auch seine Effektivität. Denn in den zurückliegenden sechs Pflichtspielen war der Ex-Schalker an sieben Toren beteiligt (drei Treffer, vier Vorlagen) – keiner seiner Mitspieler kommt in diesem Zeitraum auf eine bessere Ausbeute.

Doch nicht nur für Zalazar persönlich, auch für sein Team läuft es immer besser. In der Liga hat sich Braga hinter den beiden Lissabon-Klubs Benfica und Sporting sowie dem FC Porto auf Rang vier festgesetzt und Ende Januar durfte sogar ein Titel bejubelt werden. Im Finale des Ligapokals setzten sich Zalazar und Co. nach Elfmeterschießen dramatisch mit 6:5 gegen Außenseiter Estoril Praia durch. Für Zalazar war es nach der Zweitligameisterschaft 2022 der zweite Karriere-Titel. Der Uruguayer steuerte im Finale die Vorlage zum 1:1-Ausgleich in der regulären Spielzeit bei.

Ex-Schalker Rodrigo Zalazar während des Champions-League-Spiels zwischen dem SC Braga und Real Madrid. Foto: Jose Salgueiro / firo Sportphoto/dppi

Rodrigo Zalazar könnte in Braga einen persönlichen Rekord knacken

In bislang 33 Pflichtspieleinsätzen (in Liga, Champions League, Champions-League-Qualifikation, Pokal und Ligapokal) für den SC Braga steht Rodrigo Zalazar nun bei vier Toren und acht Vorlagen. Kann der 24-Jährige in den kommenden Monaten an seine zuletzt gute Form anknüpfen, dürfte es für ihn eine Rekordsaison werden – denn seine persönliche Bestmarke liegt derzeit bei sieben Toren und sieben Assists in der Schalker Aufstiegssaison 2021/22.

