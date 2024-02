Fans bitten Ex-Schalker Max Meyer um Vertragsverlängerung

In den kommenden beiden Spielen gegen Wiesbaden und in Magdeburg sind Siege für Schalke 04 schon fast Pflicht. Enttäuschen die Königsblauen auch in den Duellen gegen die beiden Abstiegskampf-Konkurrenten, könnte es auch für Trainer Karel Geraerts ungemütlich werden. Noch gibt es von Sportdirektor Marc Wilmots aber eine Jobgarantie. WAZ-Reporter Robin Haack hat die aktuellen Infos rund zum Schalke 04 für Euch.

Gelsenkirchen Ein Angebot ließ Max Meyer beim FC Luzern verstreichen, die Fans wollen Klarheit. Warum zögert der Ex-Schalker mit der Entscheidung?

Vertrag Nummer zwei liegt zur Unterschrift bereit. Und die Fans des FC Luzern rufen Max Meyer auf Instagram schon länger dazu auf, sich für weitere Jahre an den Schweizer Super-League-Klub FC Luzern zu binden. „So langsam wollen sie Klarheit, ob er über den Sommer hinaus bleibt oder nicht“, schreibt die Schweizer Zeitung Blick in Anlehnung an die Bitten der Anhänger. Doch der Ex-Schalker hat sich noch immer nicht zu seiner Zukunft bekannt.

„Wir sind mit Max weiterhin in guten und offenen Gesprächen und hoffen, dass wir baldmöglichst einen Entscheid bekannt geben können“, sagt FCL-Sportchef Remo Meyer gegenüber Blick. Klar ist: Der Erstligist aus der Zentralschweiz würde sofort mit dem Mittelfeldspieler verlängern, der eine bewegte Karriere hinter sich hat und nach zahlreichen Rückschlägen beim FCL wieder den Spaß am Fußball entdeckte und dort das Vertrauen der Verantwortlichen genießt. Meyer ist dankbar dafür und genießt seinen zweiten Frühling, auch wenn er das erste Vertragsangebot Ende des Jahres unbeantwortet ließ und auch jüngst nicht immer mit seinen Auswechslungen zufrieden war. Seine Freundin übrigens auch nicht: Laut Blick rief sie kürzlich lautstark „bescheuert oder was“ in die Richtung der Trainerbank.

Nicht mehr das große Schalke-Versprechen

Meyer trug bereits mehrere Wochen lang die Kapitänsbinde des Schweizer Teams, und seine Rolle als Anführer könnte langfristig ausgebaut werden, auch weil in Ardon Jashari ein weiterer Leistungsträger im Sommer wohl weg sein wird.

Warum aber zögert Meyer noch immer? Weil er als ablösefreier Spieler frei entscheiden kann, wo er seine Karriere fortsetzt (bei entsprechenden Angeboten). Weil er es vielleicht noch einmal in einer größeren Liga versuchen will, vielleicht sogar in der Bundesliga? Und weil er inzwischen auch nicht mehr das junge Schalke-Versprechen sondern mittlerweile 28 Jahre alt ist, jetzt gibt es wohl den letzten großen Vertrag. Alles Spekulation, aber definitiv belegbar ist, dass die Verantwortlichen und die Fans des FC Luzern Max Meyer gerne weiter nach der Sommerpause im FCL-Trikot sehen würden.

