Schalke-Trainer: Spiel in Düsseldorf das beste Szenario

Nach der Länderspiele muss der FC Schalke 04 bei Fortuna Düsseldorf ran. Das sagt Trainer Karel Geraerts zu Team und Gegner.

Viermal haben Schalke 04 und Fortuna Düsseldorf bislang in der zweiten Liga gegeneinander gespielt. In den beiden Jahren - so haben die Statistiker notiert - wurde dann jeder entweder Schalke oder die Fortuna Zweitligameister. Dass es wieder so kommt, danach sieht es aktuell nicht aus. Düsseldorf ist derzeit immerhin Fünfter, Schalke Tabellen-16. - mit dringendem Punktebedarf, um zumindest der Abstiegszone zu entrinnen.

Trainer Karel Geraerts hatte in der Länderspielpause Zeit, mit der Mannschaft zu üben, viel Ruhe war im Klub dennoch nicht. Auf der Spieltagspressekonferenz will der Belgier verraten, wie und mit wem er am Samstag (20.30 Uhr/Sky und Sport1) gegen Fortuna Düsseldorf bestehen will

Die Pressekonferenz im Live-Ticker

Jetzt geht es um den nächsten Gegner, Fortuna Düsseldorf: Karel Geraerts sagt, dass es das beste Szenario sei, Samstagabend, der Weg sei nicht weit und er erwarte viele Schalke-Fans. Er erwarte, dass seine Spieler bereit seien. Fortuna Düsseldorf sein guter Gegner, dem man mit viel Respekt begegnen müsse. Es gebe viele gute, sehr ballsichere Spieler.

Die Frage, ob es bei Schalke gerade um den Kampf oder um die Spielidee geht, sagte Geraerts kurz: „Beides ist wichtig“. Die Mannschaft brauche eine gute Organisation, aber auch eine gute Physis. Seine Mannschaft müsse mit dem Ball besser werden.

„Die Niederlage gegen Elversberg hat meine Pläne nicht verändert“, sagt Geraerts, aber mental sei das nicht gut gewesen, aber er lebe nicht in der Vergangenheit. Deshalb habe er mit den Spielern seine Ideen für die nächsten Spiele vermittelt und die Spieler hätten die Gelegenheit gehabt, ihre Ideen einzubringen.

Zur Fitness der Spieler sagt der Schalke-Trainer, dass er zufrieden damit sei, was er gesehen habe. Die Mannschaft sei in den letzten Tagen viel gerannt, die Physis sei gut. Die Spieler müssten sich selber weiter pushen.

Zu Steven van der Sloot sagt Geraerts, dass es immer gut sei, wenn sich gute Spieler anbieten, auch, wenn er vorerst weiter in der U23 spielen werde.

Die Frage nach dem oft verletzten Ralf Fährmann sagt Geraerts, dass es nie gut sei, wenn Spieler nicht regelmäßig trainieren könnten: Fährmann aber sei fit, bei 100 Prozent.

Cedric Brunner, sagt der Trainer, ist wieder im Training. Ein Einsatz der Startelf käme aber zu früh.

Geraerts zum Kader: Wir haben ein leichtes Problem mit Danny Latza, der am Wochenende ausfallen wird. Alle Kranken, jenseits der Langzeitverletzten, sind aber wieder fit.

