Großer Andrang auf Karten für Football-Finale auf Schalke

Gelsenkirchen Im September wird das Finale der European League of Football im Schalke-Stadion ausgetragen. Die Tickets sind schon jetzt heiß begehrt.

Die Saison der European League of Football (ELF) beginnt zwar erst am 25. Mai, doch die Eintrittskarten für das Finale am 22. September in der Arena des Fußball-Zweitligisten Schalke 04 sind heiß begehrt. Wie die Liga am Dienstag mitteilte, sind bereits 20 000 Tickets verkauft worden. „Dass der Vorverkauf so gut läuft, ist ein klares Signal für die Attraktivität unserer Liga“, sagt ELF-Geschäftsführer Zeljko Karajica. In der Saison 2024, der vierten Spielzeit der ELF, gehen 17 Teams aus neun Nationen an den Start. Titelverteidiger ist das Düsseldorfer Team Rhein Fire. (dpa)

