HSV-Trainer warnt vor Schalke: „Werden alles mobilisieren“

Hamburg/Gelsenkirchen. Vor dem Topspiel bei Schalke 04 warnt HSV-Trainer Tim Walter vor offensiven Gastgebern. Sein Team kommt mit Rückenwind aus dem Trainingslager.

Wenn am Samstagabend, 20. August, 20:30 Uhr, der FC Schalke 04 den Hamburger SV empfängt, ist die Gelsenkirchener Veltins Arena natürlich ausverkauft. Auch im Lager des Gegners macht sich da Vorfreude breit, wie HSV-Trainer Tim Walter auf der Pressekonferenz am Donnerstag verriet: „Allein die Tradition dieser Begegnung und die Tatsache, dass wir vor mehr als 60.000 Zuschauern spielen dürfen, wirken für sich.“

Für beide Seiten ist das nach den Trainingslagern in Portugal (Schalke) und Spanien (HSV) direkt eine Standortbestimmung. Sammelt Königsblau direkt drei wichtige Punkte und setzt sich möglicherweise im Keller ab? Oder bleibt Hamburg mit einem Sieg ganz oben dran? „Wir haben sehr viel gearbeitet: Wir waren nicht im Winterschlaf, sondern in der Wintervorbereitung. Wir haben richtig Bock, dort zu spielen und sind gut darauf eingestellt“, sagte Walter optmistisch.

Vor Schalke: Walter hat im HSV-Trainingsalger Fortschritte gesehen

Vor allem Defensiv habe er bei den Testspielen gegen die PSV Eindhoven und den FC zürich (jeweils 2:2) Fortschritte gesehen. „Wir müssen uns verbessern, haben viel am Defensivverhalten und den Standardsituationen gearbeitet. Wir haben in den beiden Testspielen gegen richtig gute Gegner bereits gesehen, dass wir einiges umsetzen konnten.“

Offensiv soll Neuzugang Masaya Okugawa, der per Leihe vom FC Augsburg gekommen ist, weiteren Schwung mitbringen. Im Training war er zuletzt leicht angeschlagen, einem Einsatz steht laut Walter aber offenbar nichts im Weg: „Es haben mit Ausnahme von Sebastian Schonlau und William Mikelbrencis alle Spieler trainiert und sind damit auch einsatzbereit“, sagte er.

HSV-Trainer Walter warnt vor offensivem Schalke

In der Vergangenheit sahen seine Hamburger gegen Schalke stets gut aus. Seit dem bisher letzten S04-Erfolg im Jahr 2017 konnte der HSV drei Siege und ein Unentschieden einfahren. Auch am Samstag wird der Hamburger SV mit breiter Brust antreten, kündigte Walter an: „Wir wollen immer die Spielkontrolle haben. Wenn es aber so ein Spektakel wie im Hinspiel wird und wir als Sieger den Platz verlassen, dann nehme ich dieses Szenario auch. Wir wollen am Ende der Gewinner sein, darum geht‘s.“

Doch auch den Schalkern sprach er Ambitionen zu. Als Tabellen-Dreizehnter hinken die Knappen ihren Ansprüchen hinterher, wollen mit einem Sieg gegen den HSV gleich ein Zeichen setzen. „Ich erwarte, dass Schalke alles mobilisieren und offensiv an das Spiel herangehen wird, um über eine Serie noch einmal oben anzugreifen“, sagte Walter. „Es ist der Anspruch von Schalke 04, weiter oben zu stehen und das Unmögliche noch möglich zu machen.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04