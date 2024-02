Klartext: Schalke-Trainer Karel Geraerts vor Wiesbaden-Duell

Gelsenkirchen Am Samstag empfängt der FC Schalke 04 den SV Wehen Wiesbaden. S04-Trainer Karel Geraerts spricht über Personal und Ausgangslage.

Keine Frage, das Heimspiel gegen den SV Wehen Wiesbaden am Samstag (13 Uhr) ist ein wegweisendes für den FC Schalke 04. Die Königsblauen kämpfen in den Niederungen der 2. Bundesliga um den Klassenerhalt. Beim 0:1 gegen Holstein Kiel kassierten die Schalker jüngst einen abermaligen Rückschlag und rutschten wieder tiefer in die Gefahrenzone. Zwei Punkte trennen S04 von einem direkten Abstiegsplatz.

Ab 13.30 Uhr berichtet Schalke-Trainer Karel Geraerts, wie die Vorbereitung auf das Spiel lief, wer ihm zur Verfügung steht und was er sich sonst noch vorstellt. Hier gibt es den Live-Ticker.

Die Schalke-PK im Live-Ticker

13.32 Uhr: Warten auf den Beginn...

13.34 Uhr: Schalke-Trainer Karel Geraerts nimmt Platz vor den anwesenden Journalisten.

13.35 Uhr:Brandon Soppy macht gute Fortschritte, Montag wird er wohl wieder mit dem Team trainieren. „Er war zuletzt nicht fit, er hat mir aber zugesichert, dass es ihm wieder besser geht und er bald wieder dabei sein kann“, sagt Geraerts. Es sei seine Entscheidung gewesen, Soppy aus dem Training zu nehmen, natürlich hätte er sich vorher intern besprochen, auch mit Sportdirektor Marc Wilmots. Geraerts: „Wenn er fit ist, hätte ich ihn gerne dabei.“

13.37 Uhr:Assan Ouedraogo hat die ersten Schritte gemacht, er trainiert mit dem Team. 2Das ist gut zu sehen“, sagt der Trainer.

13:38 Uhr: Leo Greiml ist in einer ähnlichen Situation wie Ouedraogo.

13:39 Uhr: Zu Cedric Brunners Nicht-Berücksichtigung im Spiel gegen Kiel: „Er war nicht bei 100 Prozent, jetzt ist er es schon.“

13.40 Uhr: Geraerts‘ erste Emotion nach dem Kiel-Abpfiff war, dass nicht alle begriffen haben, worum es geht. Er sagt selbstkritisch, es sei sein Job, den Spielern die richtigen Zutaten für ein gutes Spiel mitzugeben, das sei nicht gelungen. Während der Trainingswoche sei das anders gewesen. Geraerts: „Jeder muss sich selbst in den Spiegel schauen. Die Spieler, ich und auch der Staff.“

13:41 Uhr: Das ständige Auf und Ab in der Liga sei nervig. „Wir müssen konstanter werden.“

13.42 Uhr: Ein großes Gesprächsthema ist Dominick Drexler, der zuletzt nicht berücksichtigt wurde. Geraerts sagt: „Anführer sind wichtig. Im Training überzeugt er mich derzeit nicht. Er gibt mir noch nicht, was ich sehen will. Aber er hat weiter Gelegenheit, mich zu überzeugen.“ Was er von Drexler sehen will, sagt Geraerts auch bei vermehrter Nachfrage nicht. „Das ist hier nicht der Ort, das zu diskutieren.“

13.43 Uhr: Geraerts zur Hierarchie-Frage, denn die Kapitäne wie Simon Terodde spielen in jüngster Zeit wenig oder gar nicht: „Noch einmal: Ich entscheide nur auf Basis von Trainings- und Spielleistungen, nicht danach, was Leute mir sagen oder aufgrund von Politik.“

13:45 Uhr: Geraerts über den 21-jährigen Steven van der Sloot: „Ich habe darum gebeten, dass er im Nachholspiel der U23 nur eine Stunde in Ahlen auf dem Platz steht. Ich denke über ihn nach, was das Wochenende betrifft.“

13.47 Uhr: Geraerts über Wiesbaden: „Wir müssen gewinnen, so einfach ist das. Auch gegen einen Aufsteiger dürfen wir nicht zu ungestüm angreifen oder nur verteidigen. Die Balance muss stimmen. Jetzt zählt es! Wir haben genug gesprochen, jetzt müssen wir es auf dem Platz zeigen.“

13:50 Uhr: Geraerts über die zuletzt harmlose Offensive: „Wir haben nicht genug Chancen, nicht genug Schüsse aufs Tor. Wenn du ein Tor schießen willst, musst du dich bewegen, Gefahr ausstrahlen, kreativ sein. Es ist zunächst eine persönliche Sache, aber auch eine kollektive. In gewissen Situationen müssen wir beispielsweise höher stehen.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04