Live! Schalke kann am Freitagabend gegen Fürth nachlegen

Schalke-Reporter Andreas Ernst berichtet über die Neuigkeiten rund um den FC Schalke 04 vor dem kommenden Heimspiel am Freitag gegen Greuther Fürth.

Gelsenkirchen Nach dem Sieg in Rostock empfängt Schalke den Aufstiegsaspiranten Greuther Fürth. Geht der Aufwärtstrend weiter? Der Live-Ticker.

Zwei Siege in Folge - sportlich konnte sich der FC Schalke 04 zuletzt stabilisieren und die Abstiegsränge verlassen. Nach Duellen gegen die direkten Konkurrenten um den Klassenerhalt - VfL Osnabrück und Hansa Rostock - geht es am Freitag (18.30 Uhr) nun aber gegen einen Aufstiegsaspiranten. Greuther Fürth gastiert in Gelsenkirchen.

Schalke 04 - Greuther Fürth: Der Live-Ticker zum Spiel

Schalke muss also nun beweisen, wie gefestigt die Mannschaft unter dem neuen Trainer Karel Geraerts inzwischen wirklich ist. Und es wird auf dieses Spiel ankommen, wie die Stimmung in der Winterpause sein wird. Denn mit einer Niederlage würde man mit einem negativen Gefühl in die Pause bis zum 19. Januar gehen.

Schalke könnte mit Sieg Boden gutmachen

Und die Aufgabe könnte kaum schwerer sein. In den letzten sechs Saisonspielen in der 2. Liga sind die Fürther, Erzfeind der Schalke-Freunde vom 1. FC Nürnberg, ungeschlagen. Fünf Siege stehen sogar zu Buche. Der Lohn: Momentan Platz vier in der Tabelle der 2. Liga, 28 Punkte auf dem Konto. Und damit aber auch „nur“ neun Punkte mehr als der FC Schalke 04. Mit einem Sieg am Freitagabend könnte Schalke sogar etwas Boden gutmachen.

Paul Seguin bekennt sich zu Schalke

Am Dienstag stellte sich Paul Seguin nach dem Training in der Mixed-Zone den anwesenden Journalisten. Und er stellte zu den Abwanderungsgerüchten im Winter klar: „Was manchmal geschrieben wurde, ist echt schade. Es stimmt einfach nicht. Ich bin keiner, der wegläuft, wenn es mal schlecht läuft. Ein Winterwechsel ist überhaupt gar kein Thema.“

Polter fehlt Schalke gegen Fürth

Sbastian Polter wird dem FC Schalke 04 am Freitagabend im Zweitligaspiel gegen Greuther Fürth fehlen. Der Stürmer erlitt einen Leistenbruch und wurde bereits operiert, wie der Verein am Dienstag bekanntgab.

Hohe Geldstrafe für Schalke

Schalke muss für das Fehlverhalten seiner Fans bezahlen. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) verurteilte den Zweitligisten zu 35.100 Euro Strafe, weil zu Beginn des Liga-Spiels gegen den 1. FC Magdeburg am 16. September (4:3) in erheblichem Maße Rauchkörper abgebrannt worden waren. Das Spiel hatte daher für zwei Minuten unterbrochen werden müssen.

Doch will man davon auf Schalke wirklich träumen? Vielmehr dürfte es darum gehen, die Mannschaft weiter zu stabilisieren. In einem Heimspiel ist bekanntlich in Gelsenkirchen aber eine Menge drin.

Asamoah spielte für Schalke und Fürth

Für einen Schalker ist das Aufeinandertreffer mit Fürth übrigens besonders - und der steht nicht im aktuellen Kader, sondern ist im Führungsteam der Knappen: Gerald Asamoah. Bevor er seine Karriere in der zweiten Mannschaft des FC Schalke ausklingen ließ, spielte er in der 2. Liga für Greuther Fürth.

