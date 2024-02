Live! Schalkes U23 kassiert nach 2:0-Führung den Ausgleich

Schalke 04 präsentiert sich in Kiel blutleer und kopflos und verliert verdient 1:0. Aber auch neben dem Platz bleibt es mächtig unruhig auf Schalke und Marc Wilmots legt keinen guten Start hin. Alles zum Spiel und der Situation bei den Königsblauen in 19:04 - der Schalke-Talk.

Schalke geht in Kiel baden! Ärger gibt es aber auch neben dem Platz

Ahlen Mehrmals wurde es verschoben, nun soll es stattfinden: Schalkes U23 ist zu Gast in Ahlen. Der Live-Ticker zum Spiel.

Nächster Versuch für die Schalker U23: Die Nachwuchs-Fußballer der Königsblauen sind heute Abend (19.30 Uhr) zu Gast beim Regionalliga-Auswärtsspiel in Ahlen. Ursprünglich war die Partie für November angesetzt, doch es folgten mehrere Absagen aufgrund der Unbespielbarkeit des Rasens.

Nun hoffen sowohl die Schalker als auch die Ahlener Gastgeber auf ein Aufeinandertreffen.

+++Den Ticker zum Spiel findet ihr hier+++

In der Tabelle steht die Schalker Reserve aktuell auf dem achten Rang, während die Ahlener mit 16 Punkten den 16. Platz belegen. Nach dem 2:0-Sieg über die U23 von Borussia Mönchengladbach gehen die Königsblauen mit gestärktem Selbstvertrauen in ihre Auswärtsaufgabe. Verlockend: Im Siegesfall würde Schalke auf 35 Punkte kommen und mit dem Tabellenvierten Rot-Weiß Oberhausen gleichziehen. Am kommenden Sonntag wartet dann der Kracher gegen Aufstiegsaspirant Alemannia Aachen, der über 2000 Anhänger mit nach Gelsenkirchen bringen wird.

Schon heute Abend wäre es durchaus denkbar, dass neben Jungprofi Ibrahim Cissé noch ein weiterer Akteur aus dem Lizenzkader zur Verfügung steht: Beim 1:3 in Wuppertal hatte Yusuf Kabadayi Spielpraxis in der U23 gesammelt und dabei einen überzeugenden Auftritt hingelegt.

