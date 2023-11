Schalke 04 in Düsseldorf live: Übertragung im TV und Stream

Gelsenkirchen Schalke 04 muss Samstag in der 2. Bundesliga bei Fortuna Düsseldorf ran. Wir erklären, wie das Spiel live im TV und Stream zu sehen ist.

Wenn der FC Schalke 04 an diesem Samstag um 20.30 Uhr in der 2. Bundesliga bei Fortuna Düsseldorf antritt, können sich alle Fußball-Fans auf einen Leckerbissen freuen. So sieht es jedenfalls Karel Geraers, Trainer der Schalker. „Das ist das beste Szenario, das man sich für ein Fußballspiel vorstellen kann“, so der Belgier. „Ein Abendspiel, keine weite Anreise, viele Fans von uns werden vor Ort sein. Ich will, dass mein Team bereit ist, wenn der Schiedsrichter anpfeift und nicht überrascht.“

FC Schalke 04 bei Fortuna Düsseldorf am Samstag live: Geraerts sieht Fortschritte

Für Schalke 04 geht es darum, wieder in die Erfolgsspur unter dem neuen Trainer zu finden. Denn vor dem 1:2 gegen die SV Elversberg vor der Länderspielpause, der achte Niederlage in dieser Saison bereits für Schalke, feierten die Königsblauen zwei Siege. „Wir haben in den letzten Wochen kleine Schritte nach vorne gemacht“, sagt Geraerts und hofft auf einen weiteren Sieg. Ralf Fährmann wird dann gegen Fortuna Düsseldorf ins Tor zurückkehren.

In diesem Artikel erklären wir Ihnen, wie Sie das Spiel des FC Schalke 04 bei Fortuna Düsseldorfam Samstag live im TV und im Live-Stream sehen können.

Schalke-Trainer Karel Geraerts feuert seine Mannschaft an. Foto: Ralf Ibing / Ralf Ibing /firo Sportphoto

FC Schalke 04 bei Fortuna Düsseldorf am Samstag live: Die Infos zum Spiel

Begegnung: Fortuna Düsseldorf - FC Schalke 04

Datum: Samstag, 25.11.2023

Anstoß: 20.30 Uhr

Ort: Merkur Spiel-Arena (Düsseldorf)

Wettbewerb: 2. Bundesliga

Übertragung: Sport 1 und Sky

FC Schalke 04 bei Fortuna Düsseldorf am Samstag live im TV sehen

Die wichtigste Info für alle Fans von Schalke 04 und Fortuna Düsseldorf: Das Spiel der Königsblauen wird live im Free-TV zu sehen sein. Sport 1 zeigt die Partie live und beginnt bereits um 19.30 Uhr mit der Übertragung. Als Kommentator sind Markus Höhner beziehungsweise Oliver Forster im Einsatz.

Darüber hinaus bleibt Fans die Übertragung beim traditionellen Zuhause der 2. Liga: dem Bezahlsender Sky. Kommentator ist Hansi Küpper, Experte ist Torsten Mattuschka.

Das Abo bei dem Münchener Bezahlsender ist auch das einzige, das benötigt wird für eine vollständige Schalke-Versorgung. Ein DAZN-Abo, das in der Bundesliga benötigt wurde, ist nicht mehr nötig. Egal, ob Schalke am Freitag, Samstag oder Sonntag gezeigt wird: Sky überträgt.

FC Schalke 04 bei Fortuna Düsseldorf am Samstag live im Stream sehen

Auch im Live-Stream wird das Zweitligaspiel von Schalke 04 bei Fortuna Düsseldorf live zu sehen sein, allerdings ebenfalls nicht kostenfrei. Den Stream gibt es nämlich nur bei Sky. Sky-Go ist hier die erste Anlaufstelle. Verfügbar ist der Stream von SkyGo für alle Abonnenten des Senders. Sie können ihr komplettes Programm neben der linearen Übertragung im TV mit der passenden Sky-Go-App auch online im Stream schauen.

Verfügbar ist die Sky-Go-App für allen gängigen Desktop-PCs, Laptops, Smartphones und Tablets zum Beispiel im Apple-Store oder Google-Play-Store.

FC Schalke 04 bei Fortuna Düsseldorf am Samstag im Live-Ticker

Wer keine Möglichkeit hat, das Spiel von Schalke 04 bei Fortuna Düsseldorf am Samstag live im Stadion, im TV oder per Stream zu verfolgen, der kann auf unseren Live-Ticker zurückgreifen. Hier gibt es das Spiel FC Schalke 04 bei Fortuna Düsseldorf im Live-Ticker.

Im Live-Ticker-Center können Sie selbstverständlich auch heute allen anderen Spielen und den wichtigsten Fußball-Ligen folgen. Alle News, den Spielbericht mit Abpfiff und die Hintergründe zu Schalke am Samstag bei Fortuna Düsseldorf gibt es auch auf unserem Portal.

