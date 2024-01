Schalke 04 live! Testspiel gegen Eupen heute im Live-Ticker

Schalke-Trainer Karel Geraerts will heute noch einmal Leistung von seiner Mannschaft sehen.

Schalke 04 testet nach der Rückkehr aus dem Trainingslager noch einmal: Gegner ist die KAS Eupen aus Belgien. Wir tickern das Spiel.

Fußball-Zweitligist FC Schalke 04 bestreitet vor dem Beginn der Rückrunde noch einen letzten Test: Heute ist der belgische Erstligist KAS Eupen zu Gast in der Veltins-Arena. Um 13.30 Uhr geht es los. Wir begleiten die Partie mit unserem Live-Ticker.

Schalke 04: Seguin verpasst Generalprobe erkältet

Neun Tage hatte Trainer Karel Geraerts die Profis des FC Schalke 04 im porugiesischen Albufeira im Trainingslager schwitzen lassen. Schon am Samstag in einer Woche (20.30 Uhr/Sky) beginnt für seine Mannschaft die Rückrunde der 2. Liga mit dem Kracher gegen den aktuellen Tabellendritten Hamburger SV. Und es muss dringend eine Wende her: Statt auf einem Aufstiegsplatz zu stehen, steckt S04 nach einer miserablen Hinserie tief im Tabellenkeller fest. Es reichte nur zu Platz 14.

Der letzte Test gegen Eupen soll nun noch einmal Schwung geben, um in einer Woche eine Aufholjagd zu starten. Die Generalprobe verpassen wird Paul Seguin, er fehlt im Spieltagskader wegen einer Erkältung, das gaben die Schalker vor der Partie bekannt.

