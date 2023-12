Schalke-Fans sauer: Sky zeigt Ruhrkohle-Chor nicht

Der Ruhrkohle-Chor sorgt in der Veltins-Arena vor dem Anpfiff für Stimmung. Im Fernsehen ist davon nichts zu sehen.

Gelsenkirchen. Gänsehaut-Atmosphäre bei den Schalke-Fans in der Veltins-Arena, großer Frust bei den königsblauen Anhängern vor dem Fernseher.

Gänsehaut in der Veltins-Arena: Das Licht ist aus, zahlreiche Handylichter erhellen die Tribünen, während in der Mitte des Rasens der Ruhrkohle-Chor das Steigerlied singt. Vor dem Anpfiff der Kellerpartie zwischen dem FC Schalke 04 und dem VfL Osnabrück wurde es in der Gelsenkirchener Arena noch einmal emotional - allerdings nur dort.

Was die Fernsehzuschauer währenddessen bei Sky sahen? Werbung. Und der Frust darüber entlud sich umgehend bei X (ehemals Twitter): „Danke Sky, für die Werbung!“, „Wird man sich das als Aufzeichnung nochmal ansehen können? Sky zeigt Werbung...“ „und Sky erstmal Werbung ballern...“ lauteten nur ein paar der zahlreichen Kommentare.

