Schalke-Fans zündeten in Rostock massiv Pyrotechnik.

FC Schalke 04 Schalke-Fans randalierten - lange Spielunterbrechung in Rostock

Rostock/Gelsenkirchen. Fans von Schalke und Rostock gerieten auf den Tribünen aneinander. Anhänger von S04 durchbrachen eine Barrikade. Die Folge: eine Unterbrechung.

Passend zum Auswärtsspiel bei Hansa Rostock haben sich die Fans von Schalke 04 eine kleine Choreografie ausgedacht. Ein Großteil der aktiven Fanszene trug spezielle Mützen mit der Aufschrift „Ruhrpott“ und auch ein großes Ruhrpott-Banner war im Gästeblock zu sehen.

Schon kurz nach dem Anpfiff wurde im Gästeblock dann illegale Pyrotechnik gezündet. In der Folge stand minutenlang dichter Rauch im Ostseestadion. Die Rauchentwicklung war so stark, dass die Sicht auf dem Spielfeld zwischenzeitlich eingeschränkt war. Schiedsrichter Nicolas Winter war daher dazu gezwungen, die Zweitligapartie für rund zwei Minuten zu unterbrechen.

Schalke in Rostock: Auseinandersetzungen auf der Tribüne

Doch das war erst der Anfang. Denn in der 38. Spielminute zündeten die Fans von Schalke 04 weiter massiv Pyrotechnik. Auf den Rängen folgen weitere Provokationen zwischen den Gelsenkirchenern und der Fanszene von Hansa Rostock – und diese drohten sogar zu eskalieren. Einige Schalke-Fans durchbrachen eine Sicherheitsscheibe des Gästeblocks, wie die Polizei Rostock bei Twitter bestätigte. Offenbar wollten die Schalker auf Rostocker in einem benachbarten Block zustürmen. Nur die anwesenden Ordner und Polizisten konnten beide Fan-Lager trennen.

Diese Reibereien auf den Tribünen des Ostseestadions blieben nicht folgenlos: Schiedsrichter Nicolas Winter unterbrach das Spiel erneut und schickte beide Mannschaften in der 40. Minute sogar in die Kabinen. Laut einer Ansage des Stadionssprechers wurde das Spiel wegen Sicherheitsbedenken "vorerst weiter unterbrochen".

Im Gästeblock wurde durch Gästefans eine Glasabtrennung zerstört. Einige Fans konnten so in den Pufferblock zur Südtribüne gelangen.

Polizeikräfte mussten zwischen dem Heim-& Gästefanbereich eingesetzt werden.

Nach einer Spielunterbrechung wurde das Spiel nun wieder angepfiffen. — Polizei Rostock (@Polizei_Rostock) December 10, 2023

Schalke in Rostock: Nach 28 Minuten ging es in Rostock weiter

Nach mehr als 28 Minuten Pause kehrten die Mannschaften dann zurück auf den Rasen - und nach kurzem Aufwärmprogramm und einer Roten Karte gegen Junior Brumano wegen VAR-Einsatz gegen S04-Profi Blendi Idrizi vor der Unterbrechung rollte auch der Ball wieder. Der Stadionsprecher appellierte an den "gesunden Menschenverstand, dass wir die Begegnung ganz normal über die Bühne bekommen."

Ausschreitungen auf der Tribüne. Es fliegt Pyrotechnik, die Fans sind aufgebracht. Foto: firo

Schon vor dem Spiel herrscht zwischen beiden Fan-Lagern eine angespannte Stimmung - schließlich gab es auch bei vergangenen Aufeinandertreffen zwischen Hansa und Schalke Ausschreitungen. So auch beim letzten Gastspiel der Gelsenkirchener an der Ostsee. Bei Krawallen, die in Zusammenhang mit diesem Spiel standen, wurden unter anderem acht Einsatzkräfte der Polizei verletzt. Sogar Ziegelsteine sollen damals geflogen sein.

