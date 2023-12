Schalke fliegt nach Albufeira: Warum es so lang gedauert hat

Gelsenkirchen. Erst zwei Wochen vor dem Abflug hat der FC Schalke 04 sein Ziel für das Winter-Trainingslager 2024 verkündet. Es geht nach Albufeira in Portugal.

Lange hatte der FC Schalke 04 um ein Winter-Trainingslager gekämpft, zwei Wochen vor dem Abflug steht fest, wohin es geht: Der Zweitligist bereitet sich vom 2. bis 10. Januar an der Algarve in Portugal auf die Rückrunde vor. In Albufeira wird die Mannschaft im Pine Cliffs Resort wohnen und im „Football Center“ auf dem Hotelgelände trainieren. Es ist Schalkes erster Aufenthalt überhaupt in Portugal.

Schalke musste auf Flugpartner warten

Geplant sind tägliche Trainingseinheiten sowie zwei Testspiele, vermutlich am 6. und 9. Januar. Wie die Schalker mitteilten, sollten interessierte Fans ihren Urlaub individuell organisieren, eine Fanreise ist diesmal nicht geplant. Dennoch ist die Abteilung Fanbelange nach Auskunft der Schalker mit mehreren Ansprechpartnern vor Ort.

Noch nie verkündeten die Schalker ein großes Sommer- oder Winter-Trainingslager so kurzfristig. Ursprünglich wollten die Schalker wie schon vor einem Jahr nach Belek in der Türkei reisen - auf Vermittlung der Agentur Onside Sports war alles schon geplant, die Flüge mit Sponsor Sunexpress, einem Joint Venture von Lufthansa und Turkish Airlines, fix. Doch aus politischen Gründen entschieden sich die Schalker kurzfristig gegen Belek und suchten neu.

Das war nicht so leicht, denn viel Geld steht Schalke nicht zur Verfügung und die wichtigsten Ziele in Spanien waren bereits ausgebucht. In die Gegend rund um Marbella hätten sie ohnehin nicht reisen können, dort hatte bereits Borussia Dortmund gebucht. Fündig wurde Schalke dann in Portugal, Teammanager Mario Grevelhörster schaute sich Unterkunft und Platzverhältnisse persönlich an.

Doch als Schalke reserviert hatte, ergab sich das nächste Problem: Flugpartner Sunexpress fliegt Ziele in Portugal nicht an, nach einigen Gesprächen musste sich Schalke einen Ersatz besorgen. Erst als die Flüge gebucht waren, nicht mit Sunexpress, konnten die Schalker das Pine Cliffs Resort auch wirklich buchen.

Gern hätten sie die Entscheidung pro Albufeira bereits rund um das Heimspiel gegen Greuther Fürth (2:2) am Freitagabend verkündet. Nun holten sie das nach. Mit Verspätung.

