Schalke-Kapitän Terodde: „Tut immer gut, wenn man trifft“

Faro Schalke 04 verlor den ersten Winter-Test gegen Wolfsburg mit 2:3. Erster königsblauer Torschütze war - natürlich - Kapitän Simon Terodde.

So richtig schwer war das nicht, was Simon Terodde in der 34. Minute des ersten Spiels im Jahr 2024 erledigen musste. Tobias Mohr hatte dem Kapitän des FC Schalke 04 im Testspiel gegen Bundesligist VfL Wolfsburg den Ball perfekt vorgelegt, Terodde nahm im Strafraum Maß und traf zum zwischenzeitlichen 1:1.

Schalke unterliegt VfL Wolfsburg mit 2:3

„Ob Testspiel, Training oder Pflichtspiel: Es tut immer gut, wenn man trifft. Es war ein schöner Pass. Und dann ein schönes Tor zum Start ins neue Jahr“, sagte Terodde - zufrieden, obwohl der Test vor 250 Zuschauern im Estadio Algarve in Faro mit 2:3 (1:2) verloren ging. Terodde hatte Wolfsburgs Torwart Koen Casteels getunnelt - und genau darauf spekuliert: „Wenn der Torwart rausstürmt, ist meist die Lücke frei zwischen den Beinen.

Traf für Schalke gegen Wolfsburg: Simon Terodde. Foto: RHR-FOTO / Funke Foto Services

Mit dem Ablauf des Trainingslagers ist der 35 Jahre alte Stürmer bisher zufrieden. „Die Qualität im Training ist deutlich höher, weil man weiß, was der Trainer von einem möchte. Alle sind bisher gesund geblieben und haben ordentlich Energie getankt in der vergangenen Woche - trotz der Niederlage“, sagte Terodde und ergänzte: „Wir arbeiten gut und haben trotzdem noch ganz, ganz viel zu tun.“

Schalke 04 – Mehr News und Hintergründe:

Terodde dürfte im ersten Zweitligaspiel 2024 gegen den HSV (20. Januar) gesetzt - doch wer stürmt neben ihm? Keke Topp war es gegen Wolfsburg - doch seinen Platz hat er nicht sicher. Sebastian Polter ist an der Leiste verletzt und könnte sowieso noch gehen. Er kommt nicht infrage. Teroddes Liste sieht so aus: „Kenan Karaman kann da spielen, Bryan Lasme ist bald wieder fit und kann es ebenfalls. Soichiro Kozuki hat es heute mal gemacht, auch Niklas Castelle aus der U23. Jeder kriegt seine Spielzeit, versucht, sich zu empfehlen.“

,+++ Interview: Schalke: Diese Schlagzeile wird Ralf Fährmann nie vergessen +++

Noch vier Tage dauert das Trainingslager in Portugal. Im Hotel Pine Cliffs fühlt sich Terodde wohl, was auch an seinem Zimmerpartner Marcin Kaminski liegt. Terodde selbst durfte die Zimmer einteilen. „Wenn man schon von der Familie wegkommt und Schlaf braucht, und dann einen hat, der nur schnarcht, macht das keinen Sinn“, sagte er und schmunzelte danach. Am 9. Januar will Terodde erneut treffen - dann steht der zweite Test in Portugal auf dem Programm.

Mehr News zu Schalke 04 auf WhatsApp

Sie wollen immer auf dem neuesten Stand sein, was den FC Schalke angeht? Sie wollen nah dran sein am Verein und dabei sein, wenn unsere Reporter unterwegs sind und hinter die Kulissen gucken? Dann abonnieren Sie unseren WhatsApp-Kanal „WAZ auf Schalke“.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04