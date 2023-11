Schalke-Krach: Ouwejan verweigert Geraerts den Handschlag

Düsseldorf Schalke 04 zeigt in der ersten Halbzeit bei Fortuna Düsseldorf eine erbärmliche Leistung. Thomas Ouwejan erweist Karel Geraerts keinen Respekt.

Tiefpunkte gab es viele in den vergangenen Jahren beim FC Schalke 04, auch viele tiefste Tiefpunkte. Die erste Halbzeit im Zweitliga-Spiel bei Fortuna Düsseldorf reihte sich ein – bereits nach 26 Minuten lagen die Königsblauen mit 0:3 zurück, Vincent Vermeij (13./26.) und Felix Klaus (19.) hatten den lockeren Vorsprung fast ohne Schalker Gegenwehr herausgeschossen.

+++ Schalke desolat: Fans von Fortuna Düsseldorf verhöhnen S04 +++

Das veranlasste Trainer Karel Geraerts zu einer ganz besonderen Maßnahme. Schon in der 33. Minute wechselte er drei Spieler aus – Dominick Drexler war verletzt, Thomas Ouwejan und Lino Tempelmann mussten den Platz aus taktischen Gründen verlassen. Geraerts stellte vom 3-5-2-System auf die 4-2-3-1-Taktik um.

Zoff auf der Schalker Bank: Thomas Ouwejan Schalke 04 legt sich nach seiner Auswechslung mit Karel Geraerts an. Foto: IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto / imago/Team 2

Schalke: Ärger zwischen Ouwejan und Geraerts - Polter muss schlichten

Vor allem einer kam damit überhaupt nicht klar: Als Linksverteidiger Thomas Ouwejan die Rückennummer 2 auf der Anzeige an der Seitenlinie erblickte, joggte er langsam zur Seitenlinie. Freundliche Worte für Karel Geraerts hatte er aber nicht. Er verweigerte den Handschlag, warf Geraerts einige Gesten und Worte hinterher. Sebastian Polter, der auf der Bank saß, musste schlichten.

+++ Schalke-Noten: Zwei Sechsen - aber auch Lichtblicke +++

Darüber wird nach dem Spiel zu reden sein – wobei Ouwejans Unzufriedenheit an diesem Fußballabend das geringste Problem der Königsblauen war.

Schalke: Aufholjagd in der 2. Halbzeit

Der Dreierwechsel von Schalke-Trainer Karel Geraerts erzielte aber eine Wirkung. In der zweiten Halbzeit zeigte Schalke 04 ein ganz anderes Gesicht und kämpfte sich zurück ins Spiel. Bryan Lasme verkürzte in der Schlussphase auf 3:4, S04 war wieder im Spiel. In der Schlussphase machten die Düsseldorfer mit dem 5:3 aber alles klar.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04