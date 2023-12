Schalke-Profis: wichtiger Termin vor dem Weihnachtsurlaub

Gelsenkirchen Am Freitagabend endet mit dem Heimspiel gegen Fürth die Hinserie für den FC Schalke 04. Die Profis haben aber noch Termine.

Am Freitagabend empfängt der FC Schalke 04 die SpVgg Greuther Fürth (18.30 Uhr) zum letzten Heimspiel im Jahr 2023.

Danach beginnt die Winterpause für die Königsblauen, ehe es Anfang Januar voraussichtlich mit einem Trainingslager in Portugal wieder weitergeht. Doch bevor die Spieler in den Weihnachtsurlaub starten, besuchen sie am Sonntag noch ihre Fans.

Schalke-Profis besuchen die Fanklubs

Dann steht nämlich der traditionelle Spielerempfang auf dem Programm. Bundesweit werden die Profis unterwegs sein, um mit ihren Anhängern ins Gespräch zu kommen. Der Beginn der Veranstaltungen ist jeweils für 12.04 Uhr angesetzt.

Dazu wurden die Spieler einzelnen Fanclubs zugeteilt, die die beliebten Veranstaltungen organisieren. Inzwischen steht auch fest, zu welchen Fanclubs die Spieler fahren.

Schalke-Profis reisen zu Fanklubs zwischen Eifel und Wiesbaden

So werden U17-Nationalspieler Assan Ouedraogo und Soichiro Kozuki, sofern nichts dazwischen kommt, in Recklinghausen vom Schalke-Fanclub „schönblau 08“ empfangen. Tobias Mohr und Blendi Idrizi fahren in die Eifel nach Stolberg zum S04-Fanclub „Der auf Schalke tanzt“ und Danny Latza sowie Athletik-Trainer Jörn Menger sind in Wiesbaden bei den Schalkern vom Fanclub „04 Wiesbaden“ zu Gast.

Weitere Spieler werden unter anderem beim Fanclub Schalker Knappen Coesfeld und beim Fanclub „Rhein Wied Blau Weiss“ zu Gast sein. Grundsätzlich stehen die Veranstaltungen allen Schalke-Fans offen. Wegen der begrenzten Platzkapazitäten bitten die Veranstalter aber in der Regel um eine vorherige Anmeldung.

Erste Spielerempfänge dieser Art seit dem Corona-Ausbruch

Für die Profis des FC Schalke 04 ist es der erste Spielerempfang seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie. Die letzten Veranstaltungen hatten 2019 stattgefunden. Von den damaligen Spielern sind heute nur noch die Torhüter Ralf Fährmann und Michael Langer dabei.

Der Spielplan macht Besuche bei Schalke-Fanclubs möglich

Lange hatte der Spielerempfang auch in diesem Jahr auf der Kippe gestanden. Erst mit der Veröffentlichung des Spielplans für das letzte Heimspiel konnten die Fans aufatmen. Weil das Spiel gegen Fürth aber schon am Freitag angepfiffen wird, steht den Empfängen am Sonntag nichts mehr im Wege.

