Schalke: Wo Karel Geraerts „große Fortschritte“ sieht

Gelsenkirchen Vor dem Spiel gegen Fürth geht der Trend bei Schalke 04 leicht nach oben. Trainer Karel Geraerts äußert sich optimistisch.

Als Karel Geraerts vor zwei Monaten das Traineramt von Schalke 04 antrat, forderte er von seinem Team vor allem eines: Gewinnermentalität. Immer wieder sprach der 41 Jahre alte Belgier in seinen ersten Wochen bei den Gelsenkirchenern von „winning mentality“. Die könne man trainieren, sagte er. Und vor dem letzten Zweitligaspiel des Jahres gegen die SpVgg Greuther Fürth an diesem Freitag (18.30 Uhr/Sky) sieht Geraerts sein Team in diesem Punkt tatsächlich verbessert.

Inzwischen spreche er öffentlich gar nicht mehr so gern von der Gewinnermentalität, sagt er auf WAZ-Nachfrage. „Weil ich das Gefühl habe, die Mannschaft hat es verstanden.“ Sowohl in den Trainingseinheiten als auch in den Pflichtspielen sehe der Trainer Fortschritte: „Die Spieler verstehen meine Ideen und meine Philosophie immer besser. Es waren zwei gute Monate. Wenn ich zurückblicke und vergleiche, wie es heute ist, sehe ich einen großen Fortschritt in der Mannschaft.“

Schalke: Der Blick nach oben ist noch verboten

Auch der Blick auf die jüngsten Ergebnisse zeigt: Der Trend zeigt bei Schalke 04 zumindest leicht nach oben. Aus den letzten sechs Zweitligaspielen holten die Königsblauen unter Geraerts vier Siege. Nach dem 2:0-Auswärtssieg bei Hansa Rostock steht Schalke als 13. endlich mal wieder auf einem Nicht-Abstiegsplatz. Grund für Euphorie ist das zweifelsfrei noch nicht, doch Geraerts betont: „Wir bauen etwas auf. Wir haben etwas, woran wir glauben.“

Klar ist jedoch: Für den Blick nach oben ist es für die Gelsenkirchener noch zu früh. Obwohl der Rückstand auf den Aufstiegsrelegationsplatz in der hart umkämpften 2. Bundesliga nur noch neun Zähler beträgt, sind Träumereien von einem Spitzenplatz aktuell noch verboten. Ernsthaft auf die Tabelle werde Karel Geraerts erst nach dem Fürth-Spiel schauen, um ein Zwischenfazit zu ziehen. „Wir wissen, was zu tun ist. Freitag wollen wir gewinnen und dann haken wir die Hinrunde ab. Danach können wir analysieren und schauen, was noch möglich ist und wo wir noch besser werden müssen“, so der Trainer.

